Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

Ο 46χρονος ήταν ο τελευταίος που είχε εισέλθει στο διάμερισμα του ηλικιωμένου

Κατερίνα Ρίστα

Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Αλβανός για τη δολοφονία του 80χρονου στο Γαλάτσι στις 25 Ιουλίου.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, ενώ ο 46χρονος ήταν ο τελευταίος που μπήκε στο διαμέρισμα.
  • Ο θάνατος διαπιστώθηκε ως ανθρωποκτονία από ασφυξία, μετά από ιατροδικαστική εξέταση.
  • Το πιθανό κίνητρο θεωρείται η ληστεία, καθώς έλειπαν 300 ευρώ από το διαμέρισμα.
  • Ο δράστης φέρεται να έκλεισε το στόμα του ηλικιωμένου με μαξιλάρι και να τον στραγγάλισε με τα χέρια.
Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος Αλβανός για τη δολοφονία ενός 80χρονου στο Γαλάτσι στις 25 Ιουλίου.

Από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αστυνομικοί δεν είχαν προκύψει ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Ωστόσο υπήρξε η εκτίμηση ότι ο 46χρονος είχε πρόσβαση στο σπίτι του 80χρονου και ήταν ο τελευταίος που είχε εισέλθει στην κατοικία. Γι’ αυτό κλήθηκε από τις αρχές για να καταθέσει.

Κατά πληροφορίες, υπήρξαν πολλές αντιφάσεις στα όσα υποστήριξε ο 46χρονος στους αστυνομικούς. Τον ηλικιωμένο εντόπισε νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του ο γιος καθώς ο 80χρονος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του.

Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια αλλά η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε στοιχεία ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατός του προκλήθηκε από ασφυξία και το πιθανό κίνητρο φέρεται να είναι η ληστεία, καθώς έλειπαν από το διαμέρισμα το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ειδικότερα, ο δράστης φέρεται να έκλεισε το στόμα του ηλικιωμένου με μαξιλάρι και στη συνέχεια να τον στραγγάλισε με τα χέρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Προφυλακιστέοι οι 3 κατηγορούμενοι - Ζήτησαν συγγνώμη για τη τραγωδία

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Γιατί οι Ρεπουμπλικανοί έχουν κόκκινο και οι Δημοκρατικοί μπλε

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ryanair δηλώνει ότι ενδέχεται να παγώσει τους μισθούς για να αντισταθμίσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων - Φόβοι για αυξήσεις στα εισιτήρια

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ισραηλινός πρέσβης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης - Βίντεο

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Λένι Κράβιτς: Πώς έγινε το μπέρδεμα ότι επέβαινε στο μοιραίο Learjet 

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,7R νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

18:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού έβρεξε πιο πολύ - Περισσότερες από 20.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

18:49LIFESTYLE

Το Σόι σου: Μπέλα και Αλεξάνδρα φέρνουν ταραχές και προβλήματα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Έφοδος των «Αδιάφθορων» στην Πολεοδομία - Στον εισαγγελέα αύριο οι 11 συλληφθέντες

18:40LIFESTYLE

Eurovision 2027: Η Τάνια Μπρεάζου βάζει πλώρη για το Sing for Greece

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκοτώνει 15χρονη παίκτρια γκολφ στη μέση του γηπέδου

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Χέρτσογκ ξεκινά τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τα μικρότερα κόμματα

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Θέτουμε κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Αυτοί είναι οι Έλληνες ομογενείς που διεκδικούν θέση στο Κογκρέσο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδιά που γεννιούνται από αιμομιξία δικαιούνται αποζημίωση

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Ο πρωθυπουργός Ντε Βεβέρ υπέβαλε την παραίτησή του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: «Eπικίνδυνος δολοφόνος» σε εμπορικό κέντρο - Απειλεί αστυνομικό και φεύγει σέρνοντας το «πτώμα»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ομόνοια: Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σε «RED CODE» τα Δωδεκάνησα στις 2 και 3 Νοεμβρίου – Σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: Σε "RED CODE" επτά περιοχές - Έρχεται δύσκολη νύχτα - Φόβοι για πλημμύρες

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Δυνητικά επικίνδυνες βροχές με μεγάλη ένταση και διάρκεια

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η σύντροφος του Φιρινίδη, Βασιλική Μανησιώτη, διαφήμιζε σε ζωντανή μετάδοση τη ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα από οικογένειες παιδιών

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ομόνοια: Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: «Eπικίνδυνος δολοφόνος» σε εμπορικό κέντρο - Απειλεί αστυνομικό και φεύγει σέρνοντας το «πτώμα»

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκοτώνει 15χρονη παίκτρια γκολφ στη μέση του γηπέδου

16:22ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ: 24ωρη απεργία στα αστικά και υπεραστικά στις 3 Νοεμβρίου – Τι ισχύει για τα δρομολόγια

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στους 12 βουλευτές η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ με τη Ζωή Αναστασόπουλου – Ανεξαρτητοποιείται ο Βαρεμένος

18:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,7R νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Κυρίαρχος ο Μάνεσης - Ποιες εκπομπές έκαναν μονοψήφια στην πρωινή ζώνη

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ciara Mageean: «Ως αθλήτρια, νόμιζα θα ζήσω ως τα 80, δεν θα γιορτάσω ούτε τα 40» - Η τελευταία συνέντευξη πριν τον θάνατό της στα 34

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2027: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet – Πώς θα τα εκτυπώσετε

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Τι συνέβη στο τελευταίο δραματικό λεπτό πριν το learjet «καρφωθεί» σε δρόμο του Παλμ Μπιτς

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα αποκτά τα νέα μεταγωγικά αεροσκάφη KC-390 της Embraer – Η συμφωνία με την Πορτογαλία, το κόστος των €590 εκατ. και οι δυνατότητές τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ