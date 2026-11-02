Γαλάτσι: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος για τη δολοφονία του 80χρονου με στραγγαλισμό

Snapshot Προφυλακίστηκε ο 46χρονος Αλβανός για τη δολοφονία του 80χρονου στο Γαλάτσι στις 25 Ιουλίου.

Δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, ενώ ο 46χρονος ήταν ο τελευταίος που μπήκε στο διαμέρισμα.

Ο θάνατος διαπιστώθηκε ως ανθρωποκτονία από ασφυξία, μετά από ιατροδικαστική εξέταση.

Το πιθανό κίνητρο θεωρείται η ληστεία, καθώς έλειπαν 300 ευρώ από το διαμέρισμα.

Ο δράστης φέρεται να έκλεισε το στόμα του ηλικιωμένου με μαξιλάρι και να τον στραγγάλισε με τα χέρια. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 46χρονος Αλβανός για τη δολοφονία ενός 80χρονου στο Γαλάτσι στις 25 Ιουλίου.

Από τα στοιχεία που εντόπισαν οι αστυνομικοί δεν είχαν προκύψει ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Ωστόσο υπήρξε η εκτίμηση ότι ο 46χρονος είχε πρόσβαση στο σπίτι του 80χρονου και ήταν ο τελευταίος που είχε εισέλθει στην κατοικία. Γι’ αυτό κλήθηκε από τις αρχές για να καταθέσει.

Κατά πληροφορίες, υπήρξαν πολλές αντιφάσεις στα όσα υποστήριξε ο 46χρονος στους αστυνομικούς. Τον ηλικιωμένο εντόπισε νεκρό μέσα στο διαμέρισμά του ο γιος καθώς ο 80χρονος δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις του.

Αρχικά ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια αλλά η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε στοιχεία ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο θάνατός του προκλήθηκε από ασφυξία και το πιθανό κίνητρο φέρεται να είναι η ληστεία, καθώς έλειπαν από το διαμέρισμα το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ειδικότερα, ο δράστης φέρεται να έκλεισε το στόμα του ηλικιωμένου με μαξιλάρι και στη συνέχεια να τον στραγγάλισε με τα χέρια.

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