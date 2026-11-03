Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις

Έξι εγκληματικές οργανώσεις έχουν εξαρθρωθεί από την ΕΛ.ΑΣ. - Δεσμεύσεις περιουσιών και τραπεζικών λογαριασμών, ενώ εκατοντάδες υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε εξέλιξη και η αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαρθρώσει έξι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με 108 συλλήψεις και 1.188 κατηγορούμενους συνολικά.
  • Έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί 52 κατηγορουμένων, ενώ για 231 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.
  • 544 υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βρίσκονται σε εξέλιξη 28 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις.
  • Από τις 4 Αυγούστου 2026 λειτουργεί το νέο πληροφοριακό σύστημα myAGRO για την αυστηροποίηση του ελέγχου των αιτήσεων αγροτικών επιδοτήσεων και τη μείωση των παράνομων πληρωμών.
  • Θεσπίζεται αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τους φορείς που υποβάλλουν αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων, με δυνατότητα προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού σε περίπτωση παραβάσεων.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ελληνικές αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στην εξάρθρωση έξι εγκληματικών οργανώσεων. Η αστυνομική και δικαστική διερεύνηση έχει οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ σημαντικός αριθμός περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών έχει τεθεί υπό δέσμευση.

Σύμφωνα με στοιχεία που μεταφέρθηκαν στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων από πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 1.188 κατηγορούμενοι και έχουν πραγματοποιηθεί 108 συλλήψεις. Από τους κατηγορουμένους, 24 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για 52 έχουν εκδοθεί αποφάσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η έκταση της έρευνας αποτυπώνεται και στα οικονομικά δεδομένα: για 231 ΑΦΜ έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ενώ 544 υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ακόμη 405 περιπτώσεις έχουν σταλεί στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό ποσών, ενώ 76 ΑΦΜ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό έλεγχο.

Συνεχίζεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Παράλληλα, η συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραμένει ενεργή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 28 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων.

Αρμόδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση των υποθέσεων συνεχίζεται με βάση τις προβλεπόμενες θεσμικές και δικαστικές διαδικασίες. Όπως επισημαίνουν, στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση των υποθέσεων και η απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα ή δημιουργία εντυπώσεων.

Αλλάζει το σύστημα ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων

Την ίδια στιγμή, πέρα από την αναζήτηση ευθυνών για τις υποθέσεις προηγούμενων ετών, προωθούνται αλλαγές στον τρόπο υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων για αγροτικές ενισχύσεις. Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν τα περιθώρια παράνομων πληρωμών και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 4 Αυγούστου 2026 βρίσκεται σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα myAGRO, το οποίο αξιοποιεί επίσημα μητρώα και βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας περισσότερες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων που δηλώνονται στις αιτήσεις.

Το νέο σύστημα αποτελεί μέρος του δεύτερου Σχεδίου Δράσης της Ελλάδας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Η εφαρμογή του αποσκοπεί στην προσαρμογή των διαδικασιών χορήγησης των αγροτικών ενισχύσεων στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκτιμάται ότι η αξιοποίηση των επίσημων μητρώων και η εντατικοποίηση των διασταυρωτικών ελέγχων μπορούν να αντιμετωπίσουν αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, η μείωση της χειροκίνητης καταχώρισης δεδομένων αναμένεται να διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό λαθών, ανακριβειών και ασυμφωνιών στις αιτήσεις.

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