Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού και τη λεωφόρο Κηφισίας το βράδυ της Τετάρτης στην Αττική.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, ιδίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, ιδιαίτερα στο Χαλάνδρι και το Ψυχικό.

Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση το βράδυ της Τετάρτης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Κηφισίας.

Ειδικότερα, συμφόρηση φαίνεται πως έχει προκληθεί λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στη Ρεάλ Μαδρίτης, στους δρόμους γύρω από το γήπεδο «Αγία Σοφία» στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

Επιπλέον, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, ειδικά στο ύψος του Χαλανδρίου και του Ψυχικού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και σε τμήματα της λεωφόρου Μεσογείων, της λεωφόρου Αλεξάνδρας και σε δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

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