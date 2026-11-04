Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρυσαφικά 60.000 ευρώ, μετρητά και χρυσές λίρες παριστάνοντας τους αστυνομικούς

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε ηλικιωμένες

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Θεσσαλονίκη: Άρπαξαν χρυσαφικά 60.000 ευρώ, μετρητά και χρυσές λίρες παριστάνοντας τους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες, παριστάνοντας τον αστυνομικό.
  • Η οργάνωση έπειθε τα θύματα μέσω τηλεφωνικών κλήσεων να παραδώσουν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες.
  • Σε δύο περιπτώσεις, τα θύματα τοποθέτησαν τα κλοπιμαία σε σακούλες ή τσάντες που στη συνέχεια αφαιρέθηκαν ή παραδόθηκαν σε συνεργούς της οργάνωσης.
  • Κατά τη σύλληψη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα και τα τιμαλφή, τα οποία αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.
  • Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη και θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή.
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Δύο απάτες εις βάρος ηλικιωμένων γυναικών, στη Θεσσαλονίκη και στα Τρίκαλα, εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στη σύλληψη ενός άνδρα στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης, αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την προανακριτική διαδικασία, ο συλληφθείς, από κοινού με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα άτομα, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένα άτομα, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι συγγενικό τους πρόσωπο είχε εμπλακεί σε υπόθεση με τις αστυνομικές Αρχές. Στη συνέχεια, ακολουθούσε δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία, κατά την οποία έτερο μέλος της οργάνωσης προσποιούνταν τον αστυνομικό, ενισχύοντας το κλίμα φόβου και αναστάτωσης. Με τον τρόπο αυτό, έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή.

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • μεσημβρινές ώρες της 2ας Νοεμβρίου 2026, οι δράστες, έπειτα από διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένη γυναίκα, την έπεισαν να τοποθετήσει σε σακούλα και να αφήσει κάτω από κάδο απορριμμάτων, έξω από την οικία της, το χρηματικό ποσό των -5.300- ευρώ, καθώς και κοσμήματα, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν.
  • απογευματινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα και, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, την έπεισαν να τοποθετήσει σε τσάντα το χρηματικό ποσό των -15.900- ευρώ, -46- χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, συνολικής αξίας περίπου -60.000- ευρώ. Στη συνέχεια, κατόπιν υποδείξεών τους, παρέδωσε την τσάντα σε οδηγό ταξί, ο οποίος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό της ή την παράνομη δραστηριότητα, τη μετέφερε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να την παραδώσει στον συλληφθέντα.

Από την άμεση αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας και τις συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η ακινητοποίηση του κατηγορούμενου στη Θεσσαλονίκη.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, από την κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των χρημάτων και τιμαλφών που είχαν αποσπαστεί και στις δύο περιπτώσεις απάτης, καθώς και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Τα ανευρεθέντα χρήματα και τιμαλφή αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους τους.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτη, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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