Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Βόλου - Λάρισας: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου

Συναγερμός σε Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Τροχαία – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σοβαρό τροχαίο στην εθνική οδό Βόλου - Λάρισας: Εγκλωβίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο Σέσκλου στην εθνική οδό Βόλου-Λάρισας το πρωί της Πέμπτης (5/11).
  • Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε και η πυροσβεστική προχωρά σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί της Τροχαίας.
  • Η Τροχαία διαχειρίζεται την κυκλοφορία και ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
  • Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του εγκλωβισμένου οδηγού.
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Συναγερμός σήμανε στιςαρμόδιες Αρχές μετά από ενημέρωση για τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Σέσκλου, στην εθνική οδό Βόλου- Λάρισας το πρωί της Πέμπτης (5/11).

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και άμεση καθώς υπήρξε πληροφορία ότι υπήρχε εγκλωβισμένος. Πρόκειται για τον οδηγό ενός οχήματος ο οποίος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο του μετά το ατύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και την ενδεχόμενη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στο σημείο βρίσκονται επίσης αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του εγκλωβισμένου οδηγού.

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