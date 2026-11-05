Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση

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Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
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  • Ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» ήταν κλειστός λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.
  • Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
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Άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», ο οποίος παρέμενε μέχρι πρότινος κλειστός, εξαιτίας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σταθμός του μετρό άνοιξε γύρω στις 13:30.

Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση - απόφαση που έλαβαν οι Αρχές για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο.

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