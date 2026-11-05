Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Snapshot Ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» ήταν κλειστός λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Snapshot powered by AI

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», ο οποίος παρέμενε μέχρι πρότινος κλειστός, εξαιτίας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Ο σταθμός του μετρό άνοιξε γύρω στις 13:30.

Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση - απόφαση που έλαβαν οι Αρχές για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο.

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