Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου
Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση
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- Ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» ήταν κλειστός λόγω πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.
- Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Άνοιξε ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», ο οποίος παρέμενε μέχρι πρότινος κλειστός, εξαιτίας του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που έγινε στο κέντρο της Αθήνας.
Ο σταθμός του μετρό άνοιξε γύρω στις 13:30.
Για περίπου τέσσερις ώρες οι συρμοί του Μετρό διέρχονταν από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» χωρίς να πραγματοποιούν στάση - απόφαση που έλαβαν οι Αρχές για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο.
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