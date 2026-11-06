Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο - Οι γείτονες δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό

Snapshot Πέντε ηλικιωμένοι βρέθηκαν να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες σε παράνομο γηροκομείο σε ημιυπόγειο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Το παράνομο γηροκομείο λειτουργούσε χωρίς άδεια από ζευγάρι που συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση κατόπιν καταγγελίας συγγενή.

Οι γείτονες και οι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε στο χώρο, παρά την κινητικότητα που υπήρχε.

Ο χώρος σφραγίστηκε και επιβλήθηκαν πρόστιμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία.

Οι συγγενείς των ηλικιωμένων παρέλαβαν τους φιλοξενούμενους από τον παράνομο οίκο ευγηρίας. Snapshot powered by AI

Σε απάνθρωπές συνθήκες διαβιούσαν οι πέντε ηλικιωμένοι που εντοπίστηκαν από αστυνομικούς σε ημιυπόγειο διαμέρισα στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα ζευγάρι είχε στήσει παράνομα χώρος φιλοξενίας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, οι γείτονες στην πλειονότητά τους δηλώνουν σοκαρισμένοι καθώς δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από συγγενή ηλικιωμένου που βρισκόταν στο παράνομο διαμέρισμα-γηροκομείο και πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο το πρωί της Πέμπτης στο κτήριο της οδού Ορέστου μετά από σχετική εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο 56χρονος ιδιοκτήτης του χώρου μαζί με την 48χρονη Γεωργιανή σύζυγό του είχαν μετατρέψει τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και έναν παρακείμενο χώρο με ξεχωριστή είσοδο σε άτυπη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Συνελήφθησαν καθώς δεν είχαν άδεια λειτουργίας αφού φιλοξενούσαν τους ηλικιωμένους οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζαν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, προχωρώντας σε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων.

«Τα παιδιά των ηλικιωμένων δεν έβλεπαν;»

Οι κάτοικοι της περιοχής στην πλειονότητά τους δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε στην γειτονιά τους ενώ μέχρι και οι ένοικοι της πολυκατοικίας είχαν άγνοια.

«Για εμένα είναι απαράδεκτο ο ηλικιωμένος να καταντάει έτσι. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν κι αυτοί που εκμεταλλεύονται. Αν αυτοί οι ηλικιωμένοι είχαν παιδιά, δεν έβλεπαν; Έβλεπαν. Αν δεν είχαν παιδιά, τότε απάνθρωποι είναι αυτοί που τους κοίταζαν, που τους είχαν να ζουν κάτω από αυτές τις συνθήκες», αναρωτήθηκε κάτοικος της περιοχής.

Σε άλλη περίπτωση άλλος γείτονας παρατήρησε ότι υπήρχε κινητικότητα στο διαμέρισμα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Σφραγίστηκε ο χώρος, πρόστιμα από την Περιφέρεια

Σε βάρος του 56χρονου και της 48χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι χώροι σφραγίστηκαν, ενώ θα ακολουθήσει η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι συγγενείς των ηλικιωμένων παρέλαβαν τους συγγενείς τους από τον παράνομο οίκο ευγηρίας.

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