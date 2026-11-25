Η έντονη μεταβλητότητα των τελευταίων μηνών στην αγορά πετρελαίου προκαλεί αβεβαιότητα, παρά την υποχώρηση στις τιμές των τελευταίων ημερών.Οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τις τιμές του πετρελαίου το 2026, ωθώντας την πρόβλεψη για το Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνέχιση των διαταραχών στις ροές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για περιφερειακή σταθερότητα και στηρίζει τις τιμές. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η μέση τιμή του αργού τύπου Brent το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στα 92,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ τον προηγούμενο μήνα, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 89,05 δολάρια/βαρέλι.

Επιδότηση και δικαιούχοι

Το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν φέτος οι δικαιούχοι στην Ελλάδα θα είναι αυξημένο κατά 30% φέτος.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα λάβουν ωστόσο οι δικαιούχοι δεν είναι ίδιο για όλους. Ειδικότερα, καθοριστικό ρόλο παίζουν η περιοχή κατοικίας και το μέσο θέρμανσης, ενώ εφαρμόζεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Στους οικισμούς με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης της χώρας το μέγιστο ποσό του επιδόματος μπορεί να φτάσει στα 1.560 ευρώ. Όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος μειώνεται το ανώτατο όριο σε 1.300 ευρώ και 1.040 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Εισόδημα έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Εισόδημα έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ακίνητη περιουσία: Έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Εκτός επιδόματος μένουν οι φιλοξενούμενοι, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι υπόκεινται σε φόρο πολυτελούς διαβίωσης και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ..

Για την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας αποκλείονται επίσης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Διαβάστε ολόκληρο το αφιέρωμα Ενέργειας του Newsbomb.gr εδώ