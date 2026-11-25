Οι διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας μικρών σταθμών παραγωγής, με ή χωρίς μπαταρία, είναι πλέον πιο εύκολες και γρήγορες μετά τη νέα υπουργική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ουσιαστικά «ανοίγει» μια νέα αγορά για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η νέα αγορά αφορά κυρίως μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοκατανάλωσης, τα οποία θα μπορούν να εγκαθίστανται ακόμη και σε μπαλκόνια, ενώ το πλαίσιο καλύπτει και τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης. Στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών του με δική του παραγωγή και, έτσι, να περιορίζει σε μόνιμη βάση το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι 15 βασικές αλλαγές στην αυτοκατανάλωση

Τα σημαντικότερα σημεία του νέου πλαισίου, που θεσπίστηκε με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, όπως τα κωδικοποιεί ο ΣΕΦ, είναι τα εξής:

1. Καθορίζονται οι ροές για την ανταλλαγή δεδομένων και τις οικονομικές συναλλαγές μεταξύ αυτοκαταναλωτή, Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) και προμηθευτή. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει όταν ο σταθμός εκπροσωπείται από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ.

2. Καταργείται στον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό η τριμερής σύμβαση αυτοκαταναλωτή – προμηθευτή – ΦοΣΕ και αντικαθίσταται από δύο διακριτές διμερείς συμβάσεις: αυτοκαταναλωτή – προμηθευτή και αυτοκαταναλωτή – ΦοΣΕ. Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέπεται για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

3. Στο πρόγραμμα «Οικιακών Φωτοβολταϊκών έως 10,8 kW» καταργείται επίσης η πρόβλεψη τριμερούς σύμβασης και προβλέπεται μία διμερής σύμβαση μεταξύ αυτοκαταναλωτή και προμηθευτή.

4. Αποσαφηνίζεται ότι στο ίδιο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι καταναλωτές με παροχή οικιακής χρήσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

5. Για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και κοινωφελή ιδρύματα, η χρηματική αξία της πλεονάζουσας ενέργειας θα πιστώνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό της παροχής κατανάλωσης προς συμψηφισμό, όπως ισχύει για τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές.

6. Η αποζημίωση του αυτοκαταναλωτή για την περίσσεια ενέργειας θα γίνεται με βάση τις τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας ή την Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως αυτή δημοσιεύεται από τον ΔΑΠΕΕΠ.

7. Η συλλογική αυτοκατανάλωση επεκτείνεται πέρα από τους καταναλωτές του ίδιου κτιρίου και σε καταναλωτές που βρίσκονται εντός συγκροτήματος κατοικιών. Παράλληλα αποσαφηνίζεται ότι τα έσοδα από την πλεονάζουσα ενέργεια καταβάλλονται στους ίδιους τους αυτοκαταναλωτές.

8. Για σταθμούς αυτοκατανάλωσης που διοχετεύουν ενέργεια στο δίκτυο χωρίς να επιθυμούν αποζημίωση, προβλέπεται εκπροσώπηση από τον ΔΑΠΕΕΠ ή τον ΔΕΔΔΗΕ ΜΔΝ, με τα τυχόν έσοδα να πιστώνονται στον ΕΛΑΠΕ.

9. Για σταθμούς αυτοκατανάλωσης με συστήματα αποθήκευσης προβλέπεται ότι, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η μπαταρία μπορεί να φορτίζει από το φωτοβολταϊκό και, εφόσον δεν εγχέει ενέργεια στο δίκτυο, και από το ίδιο το δίκτυο. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, το σύστημα αποθήκευσης δεν ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο.

10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης από φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Η ισχύς τους δεν μπορεί να ξεπερνά το 100% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής κατανάλωσης, ενώ προβλέπονται, όπου απαιτείται, επαύξηση της παροχής, αισθητήρας κατεύθυνσης και σύστημα τηλεμέτρησης.

11. Καθορίζεται διαδικασία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του Διαχειριστή για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων με ρευματολήπτη, μέγιστης ισχύος έγχυσης έως 800 W και εγκατεστημένης ισχύος έως 1.000 W. Πρόκειται ουσιαστικά για τα λεγόμενα «φωτοβολταϊκά μπαλκονιού», για τα οποία η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά.

12. Στην αυτοκατανάλωση μέσω τρίτου προσώπου, το τρίτο πρόσωπο μπορεί να είναι κάτοχος του σταθμού και των σχετικών αδειών, αλλά η σύμβαση συμψηφισμού συνάπτεται υποχρεωτικά από τον αυτοκαταναλωτή, ο οποίος λαμβάνει και το οικονομικό όφελος.

13. Δίνεται η δυνατότητα στους προμηθευτές, κατόπιν συμφωνίας με τον αυτοκαταναλωτή, να επεκτείνουν το χρονικό διάστημα διενέργειας των εκκαθαρίσεων στο πλαίσιο του ενεργειακού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

14. Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ή ΦοΣΕ, λύεται η υφιστάμενη σύμβαση συμψηφισμού και συνάπτεται νέα για το υπολειπόμενο διάστημα της αρχικής 20ετούς σύμβασης.

15. Αντικαθίστανται και επικαιροποιούνται όλα τα υποδείγματα των απαιτούμενων συμβάσεων συμψηφισμού.

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