Οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί έως και 36% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι κινήσεις του brent δεν δείχνουν διάθεση σταθεροποίησης και συνεχίζουν να κινούνται πέριξ των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε από τα 1,751 ευρώ στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας άνοδο 19,93%. Η αύξηση στην αμόλυβδη 100 οκτανίων αγγίζει τα 21,68%, καθώς από τα 1,956 ευρώ ανέβηκε στα 2,38 ευρώ ανά λίτρο.

Ωστόσο, τη μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου αυξήθηκε από τα 1,565 ευρώ στα 2,132 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή κατά 36,23%. Έτσι, ένα ντεπόζιτο που γέμιζε με 87,55 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου για 50 λίτρα αμόλυβδης 95 οκτανίων, απαιτεί πλέον 105 ευρώ, ενώ ένα γέμισμα ντίζελ έχει επιβάρυνση 28,35 ευρώ και κοστίζει πλέον 106,60 ευρώ.

Σε αυτό το κλίμα, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να αξιολογεί τις επιδοτήσεις στα καύσιμα κάθε δεκαπενθήμερο και το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο πακέτο στήριξης 600 εκατ. ευρώ, διεκδικώντας κεφάλαια σχεδόν 400 εκατ. ευρώ από τις Βρυξέλλες.

Η ανάγκη διατήρησης των μέτρων στήριξης αποτυπώνεται στις σημαντικές αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις τιμές των καυσίμων τους τελευταίους μήνες, με το κόστος μετακίνησης να έχει εκτοξευθεί.

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