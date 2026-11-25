Υπό πίεση βρίσκονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τη χονδρική αγορά ενέργειας να έχει εκτιναχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Χαρακτηριστικά, ο Οκτώβριος ήταν ο πέμπτος μήνας «σερί» αυξήσεων και έκλεισε με μέση τιμή χονδρικής στα 194 ευρώ/MWh, σημειώνοντας άνοδο 24% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ξεπέρασε τα 280 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σχεδόν 100 ευρώ υψηλότερα από τον μέσο όρο του Οκτωβρίου. Έτσι ήταν αναπόφευκτο το άλμα στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για τον Νοέμβριο, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται από 6% έως και 76% για περίπου 3 εκατομμύρια καταναλωτές και τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη στα «μπλε» ή σταθερά τιμολόγια, όπου η χρέωση διαμορφώνεται πλέον στα 13 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 11,5 λεπτά που ίσχυαν τον Οκτώβριο. Μάλιστα, η ετήσια διαφορά του «πράσινου» και του «μπλε» τιμολογίου φτάνει ακόμα και τα 228 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση είναι δύσκολη και για τις περίπου 150.000 επιχειρήσεις χαμηλής τάσης (άνω των 25 ΚVA) για τις οποίες η επιλογή των μπλε τιμολογίων είναι πολύ περιορισμένη. Οι πηγές της αγοράς θεωρούν δεδομένο πως οι πιέσεις μέσα στον χειμώνα θα είναι μεγαλύτερες, καθώς συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην αγορά φυσικού αερίου που καθορίζει για πολλές ώρες την ημέρα την οριακή τιμή συστήματος, με τις καιρικές συνθήκες να αποτελούν καθοριστική μεταβλητή στη διαμόρφωση των τιμών.

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