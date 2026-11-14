Ιεράπετρα: 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή ενώ οδηγούσε πατίνι
Τροχαίο με πατίνι και μηχανή – Στο νοσοκομείο 17χρονος
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Στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11), ενώ οδηγούσε πατίνι.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην έξοδο της πόλης προς τη Γρα Λυγιά, λίγα μέτρα μετά τους φωτεινούς σηματοδότες. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, το πατίνι συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ανηλίκου.
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