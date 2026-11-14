Ισραήλ: Αρχαιολογικό συγκρότημα καταφυγίου με βυζαντινή εκκλησία άνοιξε για το κοινό

Το συγκρότημα περιλαμβάνει οικσιμό που χρησιμοποιούνταν από Εβραίους για να προστατεύονται από τους Ρωμαίους

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ισραήλ: Αρχαιολογικό συγκρότημα καταφυγίου με βυζαντινή εκκλησία άνοιξε για το κοινό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ανοίχθηκε για το κοινό αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στο Μπέιτ Σεμές που περιλαμβάνει βυζαντινή εκκλησία και ρωμαϊκά καταφύγια.
  • Ο οικισμός του 1ου αιώνα χρησιμοποιούνταν από Εβραίους ως καταφύγιο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και καταστράφηκε στην εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά.
  • Μετά την καταστροφή του, ειδωλολατρικός πληθυσμός εγκαταστάθηκε στην περιοχή και κατασκεύασε νέα κτίρια και ταφικά μνημεία.
  • Η βυζαντινή εκκλησία έχει πολύχρωμα ψηφιδωτά και υπάρχουν υποδομές εκτροφής περιστεριών και πατητήρια στον χώρο.
  • Ο χώρος υπέστη λεηλασίες στο παρελθόν, αλλά τώρα προστατεύεται και αναπτύσσεται για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού.
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Ένα αρχαιολογικό συγκρότημα που περιλαμβάνει εκκλησία της βυζαντινής περιόδου και υπόγειες σήραγγες που χρησιμοποιούνταν κατά την ρωμαϊκή περίοδο εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα κοντά στην πόλη Μπέιτ Σεμές του κεντρικού Ισραήλ, στους πρόποδες της Ιουδαία.

Ύστερα από ανασκαφές και εργασίες συντήρησης αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος οικισμός του 1ου αιώνα, ο οποίος υπήρχε μέχρι και την Οθωμανική περίοδο. Ο οικισμός χρησιμοποιούνταν από εβραίους κατοίκους οι οποίοι είχαν σκάψει ένα δίκτυο τούνελ-καταφυγίων στο βράχο, προκειμένου να προστατευτούν από τους Ρωμαίους.

Ο οικισμός τελικά πολιορκήθηκε και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Μπαρ Κοχμπά (132-136 μ.Χ.). Σύμφωνα με τον Εβραίο ιστορικό Ιώσηπο, το τείχος που τον περιέβαλε ήταν πολύ ισχυρό και, ως εκ τούτου, οι Ρωμαίοι ανέμεναν ότι η πολιορκία θα διαρκούσε πολύ καιρό, αλλά οι κάτοικοι του οικισμού παραδόθηκαν απροσδόκητα.

Στη συνέχεια, ένας ειδωλολατρικός πληθυσμός εγκαταστάθηκε ανάμεσα στα ερείπια του εβραϊκού οικισμού, κατασκευάζοντας νέα κτίρια στην επιφάνεια και λαξεύοντας περίτεχνα ταφικά μνημεία κάτω από αυτήν.

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Προστασία του χώρου από τους αρχαιοκάπηλους

Κατά τη βυζαντινή περίοδο, χτίστηκε στον χώρο μια εκκλησία, το δάπεδο της οποίας είναι διακοσμημένο με πολύχρωμα ψηφιδωτά, καθώς και ένα μοναστηριακό συγκρότημα. Στον χώρο ανακαλύφθηκαν επίσης πολυάριθμες υποδομές που χρησιμοποιούνταν για την εκτροφή περιστεριών, καθώς και πατητήρια.

«Το Horvat Burgin είναι ο μεγαλύτερος αρχαίος οικισμός της περιοχής, τόσο ως προς την έκτασή του όσο και ως προς την κλίμακα των σωζόμενων ευρημάτων του», δήλωσε ο Διευθυντής της Μονάδας Πρόληψης Κλοπών της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Αμίρ Γκανόρ. «Για χρόνια, ο χώρος υπέστη εντατική λεηλασία. Διαρρήχθηκαν ταφικές σπηλιές και υπόγεια συστήματα κρυψώνων και προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια πάνω από το έδαφος.»

Ο πρόεδρος του Εβραϊκού Εθνικού Ταμείου, Eyal Ostrinsky, τόνισε την ευθύνη του οργανισμού για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Χορβάτ Μπουργκίν. «Η ιστορία του Χορβάτ Μπουργκίν είναι η ιστορία της γης μας. Η ευθύνη μας στο KKL-JNF δεν είναι μόνο να προστατεύουμε τη φύση και τα δάση, αλλά και να διαφυλάσσουμε την ιστορική μας κληρονομιά και να την κάνουμε προσβάσιμη στο κοινό», δήλωσε ο Ostrinsky.

Ο Avishai Cohen, επικεφαλής του Περιφερειακού Συμβουλίου Mateh Yehuda, συμφώνησε με τον Ostrinsky, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη του χώρου είναι σημαντική για την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή.

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«Το Ματέχ Γιεχούντα είναι η γη της Βίβλου, μια περιοχή όπου η ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά και τα τοπία αφηγούνται από κοινού την ιστορία του εβραϊκού λαού επί χιλιάδες χρόνια», εξήγησε, επισημαίνοντας τις προσπάθειες του δημοτικού συμβουλίου να μετατρέψει την περιοχή σε τουριστικό προορισμό.

Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιχάι Ελιγιάχου (Otzma Yehudit) πρόσθεσε ότι οι ανακαλύψεις που έγιναν στο Χόρβατ Μπούργκιν «αποτελούν ζωντανή μαρτυρία των βαθιών ριζών μας σε αυτή τη γη, της διαρκούς προσκόλλησής μας σε αυτήν και του αδιάκοπου αγώνα μας για αυτήν».

«Τα τούνελ που έσκαψαν οι Εβραίοι επαναστάτες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια στον αγώνα τους εναντίον των Ρωμαίων δεν είναι απλώς σελίδες της ιστορίας, αλλά μια απτή γραμμή ζωής που συνδέει τον ηρωισμό του λαού μας στο παρελθόν με την κυριαρχία και την εθνική μας αναγέννηση σήμερα», είπε.

Πηγή: The Jerusalem Post

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