«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μας προσκαλεί και φέτος στο «2ND SMILE BAZAAR»

Μετά την πετυχημένη περυσινή διοργάνωση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επιστρέφει και σας προσκαλεί με μεγάλη χαρά στο “2ND SMILE BAZAAR”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου και την Κυριακή 21 Απριλίου 2019, με δωρεάν είσοδο στο Ωδείο Αθηνών, από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ!

Στο Bazaar θα βρείτε σε πολύ χαμηλές τιμές (έως και -80%) μοναδικά ρούχα επώνυμων Ελλήνων σχεδιαστών, υπέροχα brands σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα, αξεσουάρ, καλλυντικά, κοσμήματα, είδη σπιτιού, βιβλία, ποδήλατα, παιχνίδια καθώς και μια υπέροχη συλλογή από πασχαλινές λαμπάδες.

Όλες οι εταιρίες καθώς και όλοι οι σχεδιαστές ρούχων, προσφέρουν δωρεάν τα είδη τους προκειμένου να ενισχύσουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού μας.

Με τα είδη τους συμμετέχουν οι εταιρείες:

3 Guys, 4 Angels, Access, Accessorize/Inglot, Adam’s Shoes, Allover, Altex SA-Funky Buddha, Ancient Kallos, Aristoteli Bitsiani, Arte Piedi, Attrattivo, Barelos Accessories, Billy Sabbado, Blue Scents/Perfumeland, BSB, Catherine Bijoux, Celestino, Chicuel-Clothing Business, Cotton House, Cream Team, Das Home, Dash & Dot, Desiree, Devotion, Dolce Domenica, Fabulove, Fedra, Feel Cute, Fresh, Frezyderm, Garantie, Gianna Kazakou, Golden Fashion, Heel, Hunter, Hype, In Art, Joom Stores, Judah Club, Jysk AE, Κem, Lavish care, Lace, Lapin, Lila Nova, Lola, Londessa - Golden Rose, Marmalady, Maryboo Shop, Mattel Παιχνίδια, Max Perry, MD Professionnel, Messinian Spa, Michopoulou Maria Showroom, Minerva, Most Chic, Mymoo - Blue Point, Oozoo, Oriflame, Oxette-Loisir, Oxford Company, Papigion, Parex, Pcp Clothing, Pierro Accessories, Pr Clothes-Jupe, Prince Oliver, Pure, Sekoia Boutique, Sostar, Starline AE - New Balance, Swarovski, The Body Shop, Toi Moi, Tufrogs, Two & A Half, Two in a Castle(Gelato), Vardas, Vicko, Vinte li', Viviland, Yalco, Zoe Apostolou, Άγκυρα, Aνέμη, Γράφημα, Διάφανο, Διόπτρα, Πριγκιπώ, Στεργίου, Ψυχογιός.

Επισκεφτείτε το event στο facebook για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα της εκδήλωσης.

Δείτε το spot της εκδήλωσης:

Όλα τα έσοδα από το Βazaar θα ενισχύσουν το έργο και τις δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!

Με την ευγενική χορηγία των:

Gossip-TV.gr https://www.gossip-tv.gr

Mothersblog.gr https://www.mothersblog.gr

Newsbomb.gr https://www.newsbomb.gr