Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

Το Newsbomb.gr, σε συνεργασία με την Career Gate, παρουσιάζει ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην επιστήμη που κοιτάζει μακριά – κυριολεκτικά.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 16

Εντός Ύλης #16 | Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες & επαγγέλματα του αύριο

00.00/01:02:23

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ PODCAST

Spotify Apple

ΕΝΤΟΣ ΥΛΗΣ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Καλεσμένος μας ο κ. Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες στον τομέα της Διαστημικής Φυσικής.

Μέσα από τη συζήτηση, ο κ. Σέργης μάς μεταφέρει την προσωπική του πορεία από τα πρώτα επιστημονικά του βήματα έως τη σημερινή του θέση στο ΕΛΚΕΔ, και μάς εξηγεί τι είναι αυτό που τον γοήτευσε στον κόσμο του διαστήματος και τον κράτησε εκεί.

Αναλύουμε τον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, τη συμβολή του στη χάραξη Εθνικής στρατηγικής και τους τρόπους με τους οποίους ενισχύει την Εθνική προσπάθεια στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Συζητάμε για τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη, τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως η NASA και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και τη συμμετοχή της χώρας σε μεγάλες αποστολές.

Ο κ. Σέργης αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ διαστημικής έρευνας, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, και εξηγεί ποιες δεξιότητες και ποια εκπαιδευτικά εφόδια χρειάζονται οι νέοι επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα. Με απλό και κατανοητό λόγο, αναφέρεται στις νέες επαγγελματικές προοπτικές που αναδύονται στον τομέα του διαστήματος, στις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση και στη δυναμική του κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Τέλος, οραματίζεται την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών στον τομέα της διαστημικής έρευνας, στέλνει μήνυμα στους νέους που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης και μοιράζεται προσωπικές του σκέψεις για την αξία της πίστης, της συνέπειας και της συνεργασίας.

Ένα επεισόδιο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο και λόγο στο σύμπαν της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για τους νέους που εμπνέονται από τα άστρα. Και για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι το μέλλον γράφεται μέσα από τη γνώση, τη διεθνή συνεργασία και το συλλογικό όραμα.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στο δίχρονο που δέχτηκε επίθεση από το σκύλο της οικογένειας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Στον Πάπα ο Ζελένσκι: Πρόθυμο το Βατικανό να φιλοξενήσει ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε 12χρονο 

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

13:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

To Champions League επιστρέφει με μεγάλα παιχνίδια και ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Βραβείο για τη Eurolife FFH στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025

12:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κέντρο Εθελοντισμού για μία Ημέρα»: Μαθητές μεταμόρφωσαν το υπουργείο Παιδείας

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τα μεσάνυχτα σε ισχύ η απαγόρευση της χρήσης social media από νέους κάτω των 16 ετών

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικό δίλημμα: Χωριό ή πόλη - Εσύ τι ψηφίζεις;

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Θαμμένη» σε 68 εκατομμύρια τόνους ερειπίων - Κρύβουν νάρκες και 10.000 σορούς παγιδευμένες κάτω από τα συντρίμμια

12:37ΦΑΡΜΑΚΟ

Φαρμακευτικό και εκπαιδευτικό υλικό προσέφεραν ΣΦΕΕ και Ερυθρός Σταυρός σε 4 δομές στη Λαμία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

12:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια ασυνήθιστη κοσμική έκρηξη διάρκειας επτά ωρών - Το μυστήριο της προέλευσής της

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από τα μονοψήφια στα σαρωτικά νούμερα της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση της Elbit για την έρευνα στο ΝΑΤΟ: Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στη δική μας δραστηριότητα

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Τζακάρτα - 20 νεκροί, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

09:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πώς αντέδρασε ο Μητσοτάκης στις εικόνες αγροτών να καταδιώκουν αστυνομικούς

08:50ΕΛΛΑΔΑ

«Τη διμοιρία των Χανίων θα την είχαν λιντσάρει» - Επιχειρησιακό χάλι, καταγγέλλει η Ένωση Αστυνομικών

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη όψη στα μπλόκα: Τούρτα έκπληξη αγροτών σε αστυνομικό - To viral βίντεο με το ευχαριστώ τους

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η κυνική ομολογία ενός από τους δράστες στον Χολαργό: «Δεν δώσαμε επτά μαχαιριές, δώσαμε μόνο τρεις»

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΚΥΣΕΑ σήμερα το ελληνικό σχέδιο για χρηματοδότηση από το SAFE μετά το «μπλόκο» από Βρυξέλλες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Συνελήφθη η πορνοστάρ Bonnie Blue μαζί με 17 άνδρες για παραβίαση των νόμων περί πορνογραφίας

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Με εγκεφαλική αιμορραγία η Μις Τζαμάικα - Δίνει μάχη για τη ζωή της - Η ανακοίνωση των καλλιστείων

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη Mπριζίτ Μακρόν: Αποκάλεσε «βρωμιάρες σκύλες» φεμινίστριες που διέκοψαν παράσταση - Το viral βίντεο

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μόσχα με την εξαφάνιση της Ανζέλικα - Ο μυστηριώδης άνδρας που κανείς δεν γνώριζε

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δικηγόρος και πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, Κίμων Γκιουλιστάνης

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

10:30LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Συνεχείς εξετάσεις για την τραγουδίστρια μετά τη λιποθυμία της στις πρόβες του Voice

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Με «δόλωμα» μία κοπέλα συνάντησαν τον 14χρονο οι δύο δράστες και τον μαχαίρωσαν – «Είχαμε τσακωθεί και μου την είχαν στημένη»

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «Φραπές» που έγινε Κομανέτσι, το top 10 του Μαρινάκη, oι τρικλοποδιές του Νίκου στον Οδυσσέα, το πρώτο θύμα της... χαράς του εξώστη, το deal Prodea – Παπαλέκα και τα καρφιά Μυτιληναίου στην Κομισιόν

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στην Κρήτη: Σεσημασμένοι και με δικογραφίες εις βάρος τους περίπου 20 αγρότες στα Χανιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ