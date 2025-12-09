Εντός Ύλης - Νίκος Σέργης: Η Ελλάδα στο Διάστημα – Επιστήμη, συνεργασίες και επαγγέλματα του αύριο

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο κ. Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, ένας από τους πιο διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες στον τομέα της Διαστημικής Φυσικής.

Μέσα από τη συζήτηση, ο κ. Σέργης μάς μεταφέρει την προσωπική του πορεία από τα πρώτα επιστημονικά του βήματα έως τη σημερινή του θέση στο ΕΛΚΕΔ, και μάς εξηγεί τι είναι αυτό που τον γοήτευσε στον κόσμο του διαστήματος και τον κράτησε εκεί.

Αναλύουμε τον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, τη συμβολή του στη χάραξη Εθνικής στρατηγικής και τους τρόπους με τους οποίους ενισχύει την Εθνική προσπάθεια στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Συζητάμε για τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη, τις συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως η NASA και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και τη συμμετοχή της χώρας σε μεγάλες αποστολές.

Ο κ. Σέργης αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ διαστημικής έρευνας, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, και εξηγεί ποιες δεξιότητες και ποια εκπαιδευτικά εφόδια χρειάζονται οι νέοι επιστήμονες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον τομέα. Με απλό και κατανοητό λόγο, αναφέρεται στις νέες επαγγελματικές προοπτικές που αναδύονται στον τομέα του διαστήματος, στις ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση και στη δυναμική του κλάδου για την ελληνική οικονομία.

Τέλος, οραματίζεται την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών στον τομέα της διαστημικής έρευνας, στέλνει μήνυμα στους νέους που ονειρεύονται να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιστήμης και μοιράζεται προσωπικές του σκέψεις για την αξία της πίστης, της συνέπειας και της συνεργασίας.

Ένα επεισόδιο για το πώς η Ελλάδα μπορεί να έχει ρόλο και λόγο στο σύμπαν της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για τους νέους που εμπνέονται από τα άστρα. Και για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι το μέλλον γράφεται μέσα από τη γνώση, τη διεθνή συνεργασία και το συλλογικό όραμα.

