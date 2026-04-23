Διαβήτης και άσκηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Η γυμναστική θεωρείται πως κάνει καλό στα άτομα με διαβήτη, όμως υπάρχουν ελάχιστοι άνθρωποι που μπορούν να τα συμβουλεύσουν για το πώς και με ποια ένταση πρέπει να γυμνάζονται. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βουδούρη, η ένταση της άσκησης επηρεάζει θετικά το σάκχαρο αλλά όχι από μόνη της, καθώς εξαρτάται από τον άνθρωπο και τον τύπο του διαβήτη. «Χρειάζεται μία σωστά δοσμένη ένταση που εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο και εξαρτάται πάλι αν μιλάμε για τύπου 1 ή τύπου 2 γιατί, αν μιλάμε για διαβήτη τύπου 1, η υψηλή ένταση μπορεί να σου κάνει και υπογλυκαιμία. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να δοθεί η κατάλληλη ένταση της άσκησης μαζί με την κατάλληλη διατροφή, έτσι ώστε να πετύχω μια ευγλυκαιμία μέσα στην ημέρα».

Επιπλέον, υπογραμμίζει πως η προπόνηση αντιστάσεων βοηθάει σε τρία πολύ βασικά επίπεδα: την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού, τη βελτίωση των μιτοχονδρίων που υπάρχουν μέσα στον μυϊκό ιστό και τη δημιουργία ενός καλού ορμονικού περιβάλλοντος (όταν ο μυϊκός ιστός είναι υγιής). Μπορεί όμως ένας διαβητικός να χτίσει μυϊκή μάζα κανονικά όπως ένας άλλος άνθρωπος. Ο κ. Βουδούρης απαντά καταφατικά. «Ναι, εφόσον κάποια πράγματα γίνουν σωστά. Δηλαδή επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης για να υπάρχει το δομικό υλικό που θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός για να χτίσει μυϊκό ιστό, άρα θέλουμε επάρκεια στην πρωτεΐνη. Θέλουμε επάρκεια ενέργειας, άρα καλής ποιότητας υδατάνθρακα και εξαιρετικής ποιότητας λιπαρά οξέα. Δηλαδή θέλουμε μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή».

Ένα επεισόδιο που μας εξηγεί γιατί η γυμναστική είναι εργαλείο για τον διαβήτη, αρκεί να ξέρεις πώς να το χρησιμοποιήσεις.

