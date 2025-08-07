Σαν σήμερα 7 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Αυγούστου
- 317 - Γεννιέται ο Κωνστάντιος Β', αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
- 1817 - Ο Σιμόν Μπολίβαρ θριαμβεύει νικώντας την Ισπανία στην Μάχη της Μπογιακά.
- 1914 - Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
- 1929 - Ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης το αθλητικό σωματείο Εργοτέλης, που πήρε την ονομασία του από τον αρχαίο κρητικό ολυμπιονίκη.
- 1960 - Η Ακτή Ελεφαντοστού γίνεται ανεξάρτητη χώρα απερχόμενη από την Γαλλία.
- 1990 - Πόλεμος του Κόλπου: Φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες.
- 1998 - Βομβιστικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας, και στο Ναϊρόμπι της Κένυας, σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα.
