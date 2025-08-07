Σαν σήμερα 7 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Αυγούστου

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 8ης Αυγούστου 1998, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αριστερά, και άλλα κατεστραμμένα κτίρια στο κέντρο του Ναϊρόμπι, στην Κένυα

  • 317 - Γεννιέται ο Κωνστάντιος Β', αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
  • 1817 - Ο Σιμόν Μπολίβαρ θριαμβεύει νικώντας την Ισπανία στην Μάχη της Μπογιακά.
  • 1914 - Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Το Μαυροβούνιο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
  • 1929 - Ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης το αθλητικό σωματείο Εργοτέλης, που πήρε την ονομασία του από τον αρχαίο κρητικό ολυμπιονίκη.
  • 1960 - Η Ακτή Ελεφαντοστού γίνεται ανεξάρτητη χώρα απερχόμενη από την Γαλλία.
  • 1990 - Πόλεμος του Κόλπου: Φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες.
  • 1998 - Βομβιστικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας, και στο Ναϊρόμπι της Κένυας, σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα.

