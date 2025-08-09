Σαν σήμερα 9 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 9 Αυγούστου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 9 Αυγούστου.
- 48 π.Χ. - Μάχη των Φαρσάλων: Ο Ιούλιος Καίσαρας καταφέρνει αποφασιστική νίκη εναντίον του Πομπήιου στα Φάρσαλα. Ο Πομπήιος διαφεύγει στην Αίγυπτο.
- 378 - Μάχη της Αδριανούπολης: Ο Ρωμαϊκός στρατός υπό τον Αυτοκράτορα Ουάλη ηττάται από τους Βισιγότθους. Ο Ουάλης σκοτώνεται μαζί με τα 2/3 του στρατού του.
- 1945 - Η δεύτερη ατομική βόμβα πέφτει στο Ναγκασάκι
- 1974 - Μετά το Σκάνδαλο Γουότεργκειτ, ο Ρίτσαρντ Νίξον γίνεται ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παραιτείται από το αξίωμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ γίνεται πρόεδρος.
