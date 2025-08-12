Σαν σήμερα 12 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 12 Αυγούστου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 12 Αυγούστου.

  • 1323 - Υπογράφεται η Συνθήκη του Νέτεμποργκ ανάμεσα στη Σουηδία και τη ρωσική Δημοκρατία του Νόβγκοροντ, που διευθετεί τα μεταξύ τους σύνορα.
  • 1877 - Ο Αμερικανός αστρονόμος Έιζαφ Χωλ ανακαλύπτει τον ένα από τους δυο δορυφόρους του Άρη, τον Δείμο
  • 1883 - Πεθαίνει στο ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ το τελευταίο κουάγκα.
equusquaggaquaggacoloured.jpg
  • 1914 - Το Ηνωμένο Βασίλειο μπαίνει στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.
  • 1953 - Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της δοκιμή πραγματικής βόμβας υδρογόνου.
  • 1953 - Σεισμός 7,2 Ρίχτερ κλονίζει τα νότια νησιά του Ιονίου, με απολογισμό 455 νεκρούς, 2.412 τραυματίες και 21 αγνοούμενους.
  • 1960 - Μπαίνει σε τροχιά ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, ο Έκο Ι.
  • 1981 - Η ΙΒΜ παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC).
  • 1985 - Η πτήση 123 της Japan Airlines συντρίβεται στην Ιαπωνία σκοτώνοντας 520 άτομα, στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα με ένα αεροσκάφος.

  • 2000 - Βυθίζεται αύτανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κουρσκ.
  • 2004 - Παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα έως τότε στον κόσμο.

