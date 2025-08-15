Σαν σήμερα 15 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Αυγούστου

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Αυγούστου.

  • 1096 - Ξεκινά η Α' Σταυροφορία, με σκοπό την κατάληψη των Αγίων Τόπων.
  • 1261 - Στέψη του Αυτοκράτορα Μιχαήλ Παλαιολόγου, ιδρυτή της δυναστείας των Παλαιολόγων στη Κωνσταντινούπολη, μετά την από τους Φράγκους επανάκτησή της.
  • 1461 - Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας καταλύεται από τους Οθωμανούς. Παύει έτσι να υφίσταται και το τελευταίο κατάλοιπο της Ρωμαϊκής/Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
  • 1534 - Ιδρύεται στο Παρίσι από τον Ιγνάτιο Λογιόλα το θρησκευτικό Τάγμα των Ιησουϊτών.
  • 1877 - Ο Τόμας Έντισον πραγματοποιεί την πρώτη ηχογράφηση στην ανθρώπινη ιστορία, με το παιδικό τραγούδι "Mary had a little lamb".
  • 1914 - Το πρώτο πλοίο που διαπλέει τη Διώρυγα Παναμά.
  • 1940 - Τορπιλισμός του καταδρομικού «Έλλη», ανήμερα της γιορτής της Παναγίας, στο λιμάνι της Τήνου.
    Πιο συγκεκριμένα, στις 15 Αυγούστου του 1940 και περί ώρα 08:25, λίγο πριν τη λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας Τήνου, και ενώ στη προκυμαία υπήρχε ήδη πολύς κόσμος, το ιταλικό υποβρύχιο Delfino "εν καταδύσει" πλησίασε τον θαλάσσιο χώρο εξαπολύοντας τρεις τορπίλες κατά του ευδρόμου ΕΛΛΗ ενώ ήταν αγκυροβολημένο έξω από τον λιμένα της Τήνου όπου και συμμετείχε στις εκδηλώσεις του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκ των οποίων μόνο μία το έπληξε, προκαλώντας έκρηξη στο μηχανοστάσιο και εκτίναξη των δεξαμενών πετρελαίου. Τραγικός απολογισμός, 9 νεκροί υπαξιωματικοί και ναύτες και 24 τραυματίες.
    Η επίθεση έγινε σε καιρό ειρήνης, πριν την επίσημη είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και αποτέλεσε ένα από τα γεγονότα που όξυναν τις ελληνοϊταλικές σχέσεις λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου 1940.
Ο τορπιλισμός της Έλλης

  • 1945 - Η Ιαπωνία παραδίδεται "άνευ όρων" στις ΗΠΑ.
  • 1947 - Ινδία και Πακιστάν κηρύσσονται ανεξάρτητες στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

