Η ερώτηση που διχάζει το Διαδίκτυο: Με παπούτσια ή χωρίς μέσα στο σπίτι;

Για πολλά χρόνια, στα φόρουμ (όπως στο Reddit) «παίζει» η ερώτηση: Πρέπει ή δεν πρέπει να βγάζουμε τα παπούτσια μας, όταν μπαίνουμε στο σπίτι; Το Διαδίκτυο παίρνει «φωτιά», με τον κάθε άνθρωπο να εκφράζει τη γνώμη του, πολλές φορές όχι και τόσο… κομψά.

«Σταματήστε να μπαίνετε στο καθαρό σας σπίτι με ό,τι έχετε πατήσει έξω, είναι αηδιαστικό», «ίου, είστε σοβαροί; Η πρώτη μου δουλειά όταν φτάνω στην εξώπορτα, είναι να βγάζω τα παπούτσια μου», είναι μερικά από τα σχόλια πολιτών, με πολλούς να απαντούν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν αυτήν την πεποίθηση, πάσχουν από… μικροβιοφοβία.

Άραγε, είστε από εκείνους που βγάζουν τα παπούτσια τους μόλις περάσουν το κατώφλι του σπιτιού ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που τα κρατούν μέχρι να καθίσουν στον καναπέ;

Η πράξη να αφαιρούμε τα παπούτσια πριν μπούμε σε έναν εσωτερικό χώρο αποτελεί ένδειξη σεβασμού σε πολλές κουλτούρες. Σε άλλα νοικοκυριά, πρόκειται περισσότερο για μία πρακτική υγιεινής. Θεωρείται ένας τρόπος να αποτρέψουμε τη μεταφορά μικροβίων, βρωμιάς και άλλων ρύπων από το εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι μας.

Ανεξάρτητα από τους λόγους, φαίνεται πως η συνήθεια αυτή δεν είναι τόσο σπάνια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της CBS, σε συνεργασία με τη YouGov, περίπου 2 στους 3 Αμερικανούς δηλώνουν ότι βγάζουν τα παπούτσια τους αμέσως μόλις επιστρέψουν σπίτι.

Όμως, είναι πραγματικά απαραίτητο; Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς οι ειδικοί διαφωνούν μεταξύ τους. Κάποιοι υποστηρίζουν πως τα παπούτσια μας κουβαλούν εκατομμύρια βακτήρια, ενώ, άλλοι θεωρούν πως ο κίνδυνος μόλυνσης είναι υπερεκτιμημένος.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή να βγάζουμε ή όχι τα παπούτσια μας στην είσοδο σχετίζεται τόσο με την προσωπική άνεση και τις συνήθειες καθαριότητας, όσο και με τον σεβασμό προς τον χώρο – τον δικό μας ή κάποιου άλλου.