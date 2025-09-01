Σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου

Σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα

  • 1911 - Το θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιος Αβέρωφ μπαίνει στην υπηρεσία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
  • 1923 - Ισχυρός σεισμός στο Καντό καταστρέφει το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα, σκοτώνοντας περίπου 105.000 ανθρώπους.
  • 1939 - Η Γερμανία επιτίθεται στην Πολωνία ξεκινώντας τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • 1969 - Πραξικόπημα στη Λιβύη φέρνει τον Μουαμάρ αλ Καντάφι στην εξουσία.
  • 1979 - Το αμερικανικό διαστημικό σκάφος Πάιονηρ 11 γίνεται το πρώτο διαστημικό σκάφος που επισκέπτεται τον Κρόνο, καθώς περνάει σε απόσταση 21.000 χιλιομέτρων από τον πλανήτη.
  • 1991 - Το Ουζμπεκιστάν γίνεται ανεξάρτητο από τη Σοβιετική Ένωση.
  • 2004 - Σφαγή στο Μπεσλάν: Αρχίζει η κρίση στο σχολείο του Μπεσλάν στην Οσετία, με την απαγωγή εκατοντάδων παιδιών από Τσετσένους αντάρτες κατά την εορτή στο σχολείο τους, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

