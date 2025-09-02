Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια αγγαρεία που πολλοί αποφεύγουν — και φαίνεται ότι οι περισσότεροι από εμάς το κάναμε λάθος για χρόνια.

Ειδικός από την εταιρεία Which? αποκάλυψε γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό ρούχων. Αντί να κάνει τα ρούχα πιο απαλά, η Rebecca Jakeman, ανώτερη ερευνήτρια και συγγραφέας στην Which?, προειδοποιεί ότι αυτό το υγρό μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ μαλακτικό», εξηγεί η κ. Jakeman. «Αφήνει υπολείμματα στα υφάσματα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό όχι μόνο δυσκολεύει το απορρυπαντικό να διεισδύσει και να καθαρίσει τα ρούχα, αλλά μειώνει και την απορροφητικότητα των πετσετών. Επιπλέον, το μαλακτικό μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα».

Το πρόβλημα με το υπερβολικό απορρυπαντικό

Στη νέα της στήλη συμβουλών, η κ. Jakeman επισημαίνει επίσης ότι πιθανώς χρησιμοποιούμε πολύ απορρυπαντικό. «Μπορεί να φαίνεται αμελητέο να ρίχνουμε λίγη παραπάνω ποσότητα, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για τα αγαπημένα σας ρούχα», αναφέρει.

«Αν και οι λεκέδες μπορεί να αφαιρεθούν αποτελεσματικά, μεγάλα υπολείμματα απορρυπαντικού παραμένουν στα ρούχα μετά τον κύκλο ξεπλύματος».

Σε ανοιχτόχρωμα ρούχα το πρόβλημα είναι μικρό, αλλά στα σκουρόχρωμα τα υπολείμματα του απορρυπαντικού γίνονται εμφανή — είτε με μικρές κηλίδες σκόνης είτε με σημάδια υγρού απορρυπαντικού. «Δεν είναι όμορφη εικόνα», σχολιάζει με χιούμορ η ειδικός.

Επιπλέον, ορισμένα απορρυπαντικά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα, ειδικά αν αυτό είναι ευαίσθητο στις χημικές ουσίες που περιέχουν.

Πόσο απορρυπαντικό χρειάζεστε πραγματικά;

Σύμφωνα με την κ. Jakeman, για μικρά φορτία χρειάζεστε περίπου μία κουταλιά της σούπας, ενώ για μεγαλύτερα δύο κουταλιές. «Το εγχειρίδιο της πλυντηριακής σας συσκευής θα σας πει πόσο απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιείτε ανά πρόγραμμα», προσθέτει. «Θα χρησιμοποιήσετε περισσότερη ποσότητα για πλήρες φορτίο και λιγότερη για μισό φορτίο, για παράδειγμα».

Παρά την τάση να «πέφτουμε στα μάτια μας» όταν μετράμε το απορρυπαντικό, η κ. Jakeman τονίζει ότι δεν είναι καλή ιδέα. «Μετρήστε πάντα την ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε λάθος όταν βασιζόμαστε στην τύχη και τελικά χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο απορρυπαντικό από ό,τι χρειάζεται».