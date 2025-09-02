Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

Καμπανάκι από τους ειδικούς για την καθημερινή... αγγαρεία κάθε νοικοκυριού

Newsbomb

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πλύσιμο των ρούχων είναι μια αγγαρεία που πολλοί αποφεύγουν — και φαίνεται ότι οι περισσότεροι από εμάς το κάναμε λάθος για χρόνια.

Ειδικός από την εταιρεία Which? αποκάλυψε γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό ρούχων. Αντί να κάνει τα ρούχα πιο απαλά, η Rebecca Jakeman, ανώτερη ερευνήτρια και συγγραφέας στην Which?, προειδοποιεί ότι αυτό το υγρό μπορεί στην πραγματικότητα να προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα ποτέ μαλακτικό», εξηγεί η κ. Jakeman. «Αφήνει υπολείμματα στα υφάσματα που συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό όχι μόνο δυσκολεύει το απορρυπαντικό να διεισδύσει και να καθαρίσει τα ρούχα, αλλά μειώνει και την απορροφητικότητα των πετσετών. Επιπλέον, το μαλακτικό μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα».

Το πρόβλημα με το υπερβολικό απορρυπαντικό

Στη νέα της στήλη συμβουλών, η κ. Jakeman επισημαίνει επίσης ότι πιθανώς χρησιμοποιούμε πολύ απορρυπαντικό. «Μπορεί να φαίνεται αμελητέο να ρίχνουμε λίγη παραπάνω ποσότητα, αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά για τα αγαπημένα σας ρούχα», αναφέρει.

«Αν και οι λεκέδες μπορεί να αφαιρεθούν αποτελεσματικά, μεγάλα υπολείμματα απορρυπαντικού παραμένουν στα ρούχα μετά τον κύκλο ξεπλύματος».

Σε ανοιχτόχρωμα ρούχα το πρόβλημα είναι μικρό, αλλά στα σκουρόχρωμα τα υπολείμματα του απορρυπαντικού γίνονται εμφανή — είτε με μικρές κηλίδες σκόνης είτε με σημάδια υγρού απορρυπαντικού. «Δεν είναι όμορφη εικόνα», σχολιάζει με χιούμορ η ειδικός.

Επιπλέον, ορισμένα απορρυπαντικά μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμούς στο δέρμα, ειδικά αν αυτό είναι ευαίσθητο στις χημικές ουσίες που περιέχουν.

Πόσο απορρυπαντικό χρειάζεστε πραγματικά;

Σύμφωνα με την κ. Jakeman, για μικρά φορτία χρειάζεστε περίπου μία κουταλιά της σούπας, ενώ για μεγαλύτερα δύο κουταλιές. «Το εγχειρίδιο της πλυντηριακής σας συσκευής θα σας πει πόσο απορρυπαντικό πρέπει να χρησιμοποιείτε ανά πρόγραμμα», προσθέτει. «Θα χρησιμοποιήσετε περισσότερη ποσότητα για πλήρες φορτίο και λιγότερη για μισό φορτίο, για παράδειγμα».

Παρά την τάση να «πέφτουμε στα μάτια μας» όταν μετράμε το απορρυπαντικό, η κ. Jakeman τονίζει ότι δεν είναι καλή ιδέα. «Μετρήστε πάντα την ποσότητα που χρησιμοποιείτε. Οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε λάθος όταν βασιζόμαστε στην τύχη και τελικά χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο απορρυπαντικό από ό,τι χρειάζεται».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στους μαθητές των Δημοτικών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

11:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυνηγός των τυραννόσαυρων: Ο υπερ-κροκόδειλος που κυριαρχούσε στον πλανήτη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Συνελήφθη ύποπτος - Τον είδαν να κινείται κοντά στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαμόγελα για Πούτιν και Σι στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας άντεξαν στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Transit γράφει (ξανά) ιστορία στο Nürburgring

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια στην Παναχαϊκή λόγω φωτιάς

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

10:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το πρώτο βραβείο F1® Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix

10:25LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Ξεσήκωσε τη Μύκονο - «Όλα τα τραγούδια μου είναι "παιδιά" μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

10:19WHAT THE FACT

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

08:34LIFESTYLE

Dwayne Johnson: Η εντυπωσιακή αλλαγή του «Βράχου» έγινε viral στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ