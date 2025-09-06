Πού πρέπει να φυλάσσετε τα αυγά σας για να παραμείνουν φρέσκα

Για πολλούς είναι μεγάλο θέμα συζήτησης για το που πρέπει να φυλάσσονται τα αυγά για να παραμείνουν φρέσκα. Μερικοί τα βάζουν στο ψυγείο, ενώ άλλοι προτιμούν ένα ντουλάπι, ένα συρτάρι ή τον πάγκο της κουζίνας.

Ωστόσο, ορισμένοι γευσιγνώστες θεωρούν ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις τα αυγά φρέσκα για περισσότερο καιρό είναι με μια συγκεκριμένη συσκευή που υπάρχει σε κάθε κουζίνα.

Εάν παρατηρήσετε, στα σούπερ μάρκετ τα αυγά δεν είναι ποτέ στα ψυγεία και υπάρχει καλός λόγος για αυτό. Πάντα φυλάσσονται στα ράφια, γιατί αν τα αγοράζατε κρύα, θα προκαλούσαν συμπύκνωση υδρατμών κατά τη μεταφορά τους από το ψυγείο στο καλάθι ή το καρότσι σας, με αποτέλεσμα να προσέλκυαν βακτήρια.

Έτσι, σύμφωνα με τους ειδικούς της Modern Milkman, ο βέλτιστος τρόπος αποθήκευσης των αυγών μετά την αγορά τους είναι στο ψυγείο. Λένε ότι τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για 3-4 εβδομάδες πριν αρχίσουν να χαλάνε.

«Η αποθήκευση των αυγών στο ψυγείο σας στην αρχική τους συσκευασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα διατηρήσετε εξαιρετικά φρέσκα. Έτσι θα παραμείνουν σε σταθερή θερμοκρασία, αποτρέποντας την αλλοίωση και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη βακτηρίων.

Μια θερμοκρασία 4 °C ή χαμηλότερη θα εξασφαλίσει ότι τα αυγά σας θα παραμείνουν φρέσκα και νόστιμα. Επίσης, η διατήρηση των αυγών στην αρχική τους συσκευασία θα προστατεύσει τους πόρους τους από τη διείσδυση των νέων, ίσως πιο έντονων οσμών των «γειτόνων» τους στο ψυγείο», τόνισαν οι ειδικοί.

Η διατήρησή τους στη συσκευασία τους, σας βοηθά επίσης να θυμάστε την ημερομηνία λήξης τους και, σύμφωνα με τους ειδικούς, το καλύτερο μέρος για να τα αποθηκεύσετε είναι ένα ράφι μέσα στο ψυγείο και όχι στην πόρτα του.

«Αν και πολλοί προτιμούν να τα έχουν σε ένα εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο σημείο στην πόρτα, η θερμοκρασία αυτής της περιοχής αλλάζει καθώς ανοίγετε και κλείνετε το ψυγείο σας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», σημείωσαν οι ειδικοί.

