Τραμ στην Αυστρία διαγωνίστηκαν σε δοκιμασίες κέρλινγκ και... μπόουλινγκ - Βίντεο

Οδηγοί τραμ διαγωνίστηκαν σε διάφορα δοκιμασίες, όπως το μπόουλινγκ.

Ένας Αυστριακός οδηγός τραμ αναδείχθηκε νικητής του πρώτου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Οδηγών Τραμ που διοργανώθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Οδηγοί από το Χονγκ Κονγκ, το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σαν Ντιέγκο ταξίδεψαν στην πόλη για να επιδείξουν τις δεξιότητές τους στην οδήγηση τραμ μπροστά σε χιλιάδες θεατές.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι οδηγοί διαγωνίστηκαν σε μια σειρά προκλήσεων με τραμ, συμπεριλαμβανομένων ιδιόμορφων δοκιμασιών όπως μπόουλινγκ και κέρλινγκ με τη χρήση του οχήματός τους, αναφέρει το BBC.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι χιλιάδες επισκέπτες προσήλθαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα, το οποίο σηματοδότησε τα 160 χρόνια από την πρώτη λειτουργία των τραμ στη Βιέννη.

Hello from Vienna where, like all the cool kids, I'm at the World Tram Driving Championships!



It's like It's A Knockout, but with trams, and it's absolutely bloody wonderful!



Agreeable vantage point found by the tram bowling. pic.twitter.com/phfalORD05 — Capt. Osbert Twinge, Bt. KCB. (@RMcCarthy86) September 13, 2025

Η αυστριακή ομάδα νίκησε τους αντιπάλους της από τη Βουδαπέστη, οι οποίοι βρίσκονταν σε καλό δρόμο για να κερδίσουν, αλλά τελικά κατέληξαν στην τέταρτη θέση.

Συνολικά 25 ομάδες από όλο τον κόσμο αγωνίστηκαν σε μια διαδρομή μήκους 250 μέτρων.

Οι επαγγελματίες οδηγοί τραμ από όλο τον κόσμο δοκιμάστηκαν στην ικανότητά τους να χειρίζονται τα οχήματα σε οκτώ προκλήσεις, οι οποίες περιελάμβαναν ομαλό φρενάρισμα και επιτάχυνση.

Σε μία δοκιμασία, ένα μπολ με νερό ήταν δεμένο στο μπροστινό μέρος του τραμ και ο οδηγός έπρεπε να φρενάρει ομαλά, ώστε να μην χυθεί στο δρόμο.

Σε μία άλλη πρόκληση, το «κέρλινγκ με τραμ», οι οδηγοί έπρεπε να σπρώξουν ένα ποδήλατο-τροχαίο, ώστε να σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Το «μπόουλινγκ με τραμ», στο οποίο χρησιμοποιείται μια γιγαντιαία μπάλα για να ρίξει κάτω φουσκωτές κορίνες, ήταν ένα άλλο από τα αγαπημένα των φιλάθλων.

Ενώ η Αυστρία κατέκτησε την πρώτη θέση, η δεύτερη θέση απονεμήθηκε στην Πολωνία, η Νορβηγία κατέλαβε την τρίτη θέση και η Κροατία τερμάτισε τελευταία.

Ο Αυστριακός διαγωνιζόμενος Florijan Isaku δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος» και «άφωνος» που κέρδισε στη χώρα καταγωγής του.

«Είναι απλά υπέροχο», είπε, αποκαλώντας τον φορέα δημόσιων μεταφορών της Βιέννης Weiner Linien «οικογένεια».

Ωστόσο, ήταν μια απογοητευτική μέρα για την Ουγγαρία, η οποία έμαθε ότι η ταχύτητα δεν είναι το παν.

«Το κέρλινγκ ήταν η πιο δύσκολη δοκιμασία για μένα και δεν τα κατάφερα όπως θα ήθελα», δήλωσε η ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια Krisztina Schneider στο AFP.

«Νόμιζα ότι η ταχύτητά μου θα ήταν αρκετή για να τα καταφέρω, αλλά τελικά δεν ήταν».

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του επόμενου έτους θα διεξαχθούν στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Διαβάστε επίσης