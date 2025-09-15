Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου.
- 1821 - Η Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, η Ονδούρα, η Νικαράγουα και η Κόστα Ρίκα ανακηρύσσουν από κοινού την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία.
- 1919 - Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».
- 1936 - Πεθαίνει ο πολιτικός, Αλέξανδρος Ζαΐμης. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε οκτώ φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, δύο φορές Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Γερουσίας, Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης, διαδεχόμενος τον παραιτηθέντα πρίγκιπα Γεώργιο, καθώς και πρόεδρος της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας.
- 1938 - Πεθαίνει ο Έλληνας γλύπτη, Γιαννούλης Χαλεπάς
- 1935 - Η Ναζιστική Γερμανία υιοθετεί νέα εθνική σημαία που φέρει τη σβάστικα.
- 1959 - Ο Νικήτα Χρουστσόφ είναι ο πρώτος ηγέτης της ΕΣΣΔ που επισκέπτεται τις ΗΠΑ. Η επίσκεψη αυτή διήρκεσε από 15 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου.
- 1982 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «USA TODAY».
- 2000 - Ξεκινούν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των αυτοχθόνων της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν.
- 2008 - Πεθαίνει ο ηθοποιός, Σταύρος Παράβας
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου
03:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ