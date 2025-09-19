Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου.
1881 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς Γκάρφιλντ πεθαίνει από τα τραύματα που υπέστη από πυροβολισμό στις 2 Ιουλίου. Ο αντιπρόεδρος Τσέστερ Άρθουρ γίνεται πρόεδρος μετά τον θάνατο του Γκάρφιλντ.
1943 – Οι Γερμανοί προβαίνουν σε σφαγές και λεηλασίες στις Καρυές Λακωνίας.
1944 – Υπογράφεται ανακωχή μεταξύ της Φινλανδίας και της Σοβιετικής Ένωσης.
1946 – Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ αναφέρεται στη δημιουργία Συμβουλίου της Ευρώπης.
1957 – Πραγματοποιείται η πρώτη αμερικανική υπόγεια δοκιμή πυρηνικής βόμβας.
1961 – Ιδρύεται η Ένωσις Κέντρου, ύστερα από διαβουλεύσεις και ζυμώσεις που διήρκεσαν μήνες.
1995 – Η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Σέρβων και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό.