Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου.

1881 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέιμς Γκάρφιλντ πεθαίνει από τα τραύματα που υπέστη από πυροβολισμό στις 2 Ιουλίου. Ο αντιπρόεδρος Τσέστερ Άρθουρ γίνεται πρόεδρος μετά τον θάνατο του Γκάρφιλντ.

1943 – Οι Γερμανοί προβαίνουν σε σφαγές και λεηλασίες στις Καρυές Λακωνίας.

1944 – Υπογράφεται ανακωχή μεταξύ της Φινλανδίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

1946 – Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ αναφέρεται στη δημιουργία Συμβουλίου της Ευρώπης.

1957 – Πραγματοποιείται η πρώτη αμερικανική υπόγεια δοκιμή πυρηνικής βόμβας.

1961 – Ιδρύεται η Ένωσις Κέντρου, ύστερα από διαβουλεύσεις και ζυμώσεις που διήρκεσαν μήνες.

1995 – Η Κροατία αποφασίζει να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των Σέρβων και συμφωνεί με τη Βοσνία ότι μέσω πολιτικού διαλόγου θα διευθετηθεί το εδαφικό.