Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη
Οι αριθμοί εις το τετράγωνο και το συνολικό αποτέλεσμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ιδιότυπη αριθμητική συγκυρία κάνει ξεχωριστή τη σημερινή ημερομηνία.
Σήμερα Πέμπτη 25/9/2025 όπως λένε οι λάτρεις των αριθμών είναι μια εντελώς... τετράγωνη ημερομηνία! Και είναι τελευταία κατά την οποία θα είμαστε εν ζωή όλοι μας...
Δηλαδή:
5²=25
3²=9
45²=2025
Η επόμενη αντίστοιχη τετράγωνη ημερομηνία θα είναι πολύ μακριά:
46^2 = 2116
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του αποκλεισμού του Ισραήλ από UEFA και FIFA
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παράξενη λευκή λωρίδα φωτός διέσχισε για 10 λεπτά στον ουρανό των ΗΠΑ
18:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μεγάλη φωτιά στα Γρεβενά – Στη μάχη και εναέρια μέσα
18:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον κόσμο
18:12 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη
11:44 ∙ WHAT THE FACT