Γιατί η σημερινή ημερομηνία είναι τετράγωνη - Δεν θα ζει κανείς μας όταν έρθει η επόμενη

Η επόμενη αντίστοιχη τετράγωνη ημερομηνία θα είναι πολύ μακριά: 46^2 = 2116

Σήμερα Πέμπτη 25/9/2025 όπως λένε οι λάτρεις των αριθμών είναι μια εντελώς... τετράγωνη ημερομηνία! Και είναι τελευταία κατά την οποία θα είμαστε εν ζωή όλοι μας...

Μια ιδιότυπη αριθμητική συγκυρία κάνει ξεχωριστή τη σημερινή ημερομηνία .

