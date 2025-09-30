Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Το κινητό το φορτίζετε συνήθως κάποιες συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ωστόσο οι περισσότεροι κάνουν ένα μικρό, αλλά αρκετά δαπανηρό λάθος, που επηρεάζει ότι μόνο την τσέπη αλλά και το περιβάλλον.

Δεν φαντάζεστε πόση ενέργεια καταναλώνει

Ένας μέσος κύκλος φόρτισης - περίπου τρεις ώρες με φορτιστή 5 watt - καταναλώνει μόλις 0,015 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μεταφράζεται σε ετήσιο κόστος περίπου 1,38 €, το οποίο με την πρώτη ματιά φαίνεται αμελητέο ποσό. Όμως η εικόνα αλλάζει αν λάβετε υπόψη το πιο συνηθισμένο λάθος: να αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα.

Η "αόρατη" κατανάλωση

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν το τηλέφωνο δεν είναι πλέον στον φορτιστή, η κατανάλωση ενέργειας θα σταματήσει. Στην πραγματικότητα, όμως, ο φορτιστής που παραμένει στην πρίζα συνεχίζει να καταναλώνει ενέργεια - έστω και σε μικρές ποσότητες.

Σε ένα γαλλικό πείραμα το 2022, για παράδειγμα, έξι φορτιστές που έμειναν συνεχώς συνδεδεμένοι στην πρίζα για ένα χρόνο κόστισαν 40 λεπτά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό δεν φαίνεται πολύ, αλλά αν κάθε μέλος της οικογένειας χρησιμοποιεί πολλές συσκευές με αυτόν τον τρόπο, το επιπλέον κόστος αυξάνεται γρήγορα - ειδικά τώρα που η ενέργεια γίνεται όλο και πιο ακριβή.

Δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων

Το να αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι επίσης θέμα ασφάλειας και βιωσιμότητας. Οι κακής ποιότητας ή κατεστραμμένοι φορτιστές μπορεί να υπερθερμανθούν, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και κίνδυνο πυρκαγιάς. Επιπλέον, οι συσκευές που εκτίθενται συνεχώς σε τάση φθείρονται ταχύτερα και πρέπει να αντικαθίστανται συχνότερα - δημιουργώντας περισσότερα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Μια απλή λύση

Οι ειδικοί είναι ομόφωνοι στη συμβουλή τους: να βγάζετε πάντα το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρειάζεστε πλέον. Είναι μια μικρή κίνηση που όχι μόνο εξοικονομεί χρήματα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά προστατεύει και τον πλανήτη - και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φορτιστή σας.

