Σαν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου.

  • 1636 - Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί ανέρχονται σε 525 άτομα και οι τραυματίες σε 1.500.
  • 1821 - Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι Έλληνες νικούν τον οθωμανικό στόλο στη ναυμαχία του Κατακόλου.
  • 1876 - Η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου εγκρίνει τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • 1888 - Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης σκοτώνει την Ελίζαμπεθ Στράιντ και την Κάθριν Ήντοους, το τρίτο και τέταρτο θύμα του αντίστοιχα.
  • 1954 - Τίθεται σε υπηρεσία το αμερικανικό υποβρύχιο USS Nautilus (SSN-571), το πρώτο σκάφος με πυρηνικό αντιδραστήρα στον κόσμο.
  • 1955 - Πεθαίνει σε ηλικία 24 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός, Τζέιμς Ντιν.
  • 1968 - Παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό το Boeing 747.
  • 1978 - Πεθαίνει ο ηθοποιός Λαυρέντης Διανέλλος. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε 195 ταινίες.
  • 1979 - Πρώτη αγωνιστική του πρώτου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος της Α΄ Εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΑΕ.
  • 1993 - Στη δυτική Ινδία, πάνω από 6.000 είναι οι νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που διαρκεί πέντε λεπτά.
  • 1995 - Μετά από 15 μήνες αποκλεισμού λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς.
  • 1999 - Πυρηνικό ατύχημα σε σταθμό στο εργοστάσιο στην Τοκαϊμούρα της Ιαπωνίας, 49 άτομα εκτίθενται σε ραδιενέργεια. Είναι το πρώτο ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο στην Ιαπωνία, βορειοανατολικά του Τόκιο.
  • 2001 - Στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οσάμα Μπιν Λάντεν.
  • 2010 - Πεθαίνει η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού, Δούκισσα.

