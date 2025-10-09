Γιατί δεν πρέπει να κοιμάστε με ανοιχτό το παράθυρο - Νέα έρευνα

Πλέον βρισκόμαστε στο φθινόπωρο και οι νύχτες γίνονται πιο δροσερές και πολλοί απολαμβάνουν να κοιμούνται με ένα ανοιχτό παράθυρο.

Ο καθαρός αέρας, η ευχάριστη δροσιά και η ζεστασιά κάτω από τα σκεπάσματα δημιουργούν μια άνετη ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι γιατροί προειδοποιούν ότι ο ύπνος σε ένα δωμάτιο με ρεύματα ή κρύο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία σας, ειδικά την καρδιά και το ανοσοποιητικό σας σύστημα.

Έρευνα που διεξήχθη από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ακόμη και η σύντομη έκθεση στο κρύο μειώνει τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων κατά περίπου 25-30% για 24 ώρες μετά την ψύξη. Η έκθεση σε δροσερό αέρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να προκαλέσει εντοπισμένη υποθερμία που επηρεάζει τον αυχένα, την πλάτη ή το κάτω μέρος της πλάτης. Αυτό συχνά οδηγεί σε τυπικά πρωινά συμπτώματα όπως καταρροή, πονόλαιμο και κρυολογήματα.

Επιπλέον, ο ύπνος με ανοιχτό παράθυρο σε ένα υγρό δωμάτιο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης κρυολογήματος. Αυτό επιβεβαιώνεται από μια μελέτη του 2021 του Φινλανδικού Ινστιτούτου Υγείας (THL), η οποία έδειξε σχεδόν διπλάσια αύξηση του κινδύνου.

