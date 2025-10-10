Ξεχάστε τα πολύπριζα με διακόπτη - Δύο νέοι τύποι που μειώνουν άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος

Η τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την ενέργεια στο σπίτι. Οι έξυπνες πρίζες και πολύμπριζα προσφέρουν όχι μόνο ευκολία, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ρεύματος.

Σε αντίθεση με τα κλασικά πολύπριζα, τα σύγχρονα διαθέτουν:

Μέτρηση κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, ώστε να βλέπεις πόση ενέργεια τραβά κάθε συσκευή.

Σύνδεση στο διαδίκτυο, που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο και αυτοματοποίηση (π.χ. να κλείνουν όλες οι συσκευές τη νύχτα).

Έτσι, μπορείς να περιορίσεις τη λεγόμενη «κρυφή κατανάλωση» από συσκευές που μένουν σε κατάσταση αναμονής, όπως τηλεοράσεις, ρούτερ ή κονσόλες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ο λογαριασμός ρεύματος κατά αρκετές εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο, ειδικά σε σπίτια με πολλά ηλεκτρονικά.

Παρ’ όλα αυτά, οι έξυπνες πρίζες δεν είναι μαγική λύση: χρειάζονται σωστή ρύθμιση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συσκευές που απαιτούν συνεχή παροχή ρεύματος, όπως ψυγεία.

Συνολικά, αποτελούν έναν μικρό αλλά έξυπνο βήμα προς την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία μιας πιο «έξυπνης» οικίας.