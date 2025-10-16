«Κρίση μνήμης»: Οι νέοι ξεχνούν περισσότερο από ποτέ και οι ειδικοί προειδοποιούν

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο της έλλειψης συγκέντρωσης και της τάσης να ξεχνάμε πράγματα· από ονόματα, αριθμούς και διευθύνσεις, έως και «θολούρα» στο μυαλό.

Τα προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης στους Αμερικανούς κάτω των 40 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με έρευνα του Yale University, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Neurology.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 4,5 εκατ. ανθρώπους την περίοδο 2013 – 2023 και διαπίστωσαν ότι 1 στους 10 νέους παραδέχεται πως δυσκολεύεται να θυμηθεί ή να πάρει αποφάσεις. Πριν από δέκα χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σχεδόν το μισό.

Οι πολίτες άνω των 70 χρονών εμφανίζουν πλέον λιγότερα τέτοια προβλήματα. Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Άνταμ ντε Χάβενον, επισημαίνει ότι πίσω από αυτήν τη «νοητική κόπωση» δεν κρύβεται απαραίτητα η βιολογία, αλλά οι κοινωνικές συνθήκες.

Όπως εκτιμά, όσοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα ή εργάζονται χωρίς προοπτική σταθερότητας, αναφέρουν πολύ υψηλότερα ποσοστά “brain fog”. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι το άγχος, η πίεση της καθημερινότητας, η έλλειψη ύπνου και η συνεχής χρήση οθονών επιβαρύνουν τον εγκέφαλο περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε.

Αν και τα δεδομένα βασίζονται σε αυτοαναφορές, η τάση είναι ξεκάθαρη. Ο ειδικός μιλά για ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο και αναφέρει ότι «βλέπουμε μία γενιά που εξαντλείται πνευματικά πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε».

«Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, η “ομίχλη του εγκεφάλου” μπορεί να εξελιχθεί στη νέα σιωπηλή κρίση δημόσιας υγείας, μία κρίση που δεν θα επηρεάσει μόνο τη μνήμη, αλλά και τον τρόπο που εργαζόμαστε, επικοινωνούμε και ζούμε», καταλήγει.