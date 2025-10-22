Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

Ένα σενάριο βγαλμένο από τους χειρότερους εφιάλτες της ανθρωπότητας

Δημήτρης Δρίζος

Αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται, οι συνέπειες θα ήταν απολύτως καταστροφικές.

Όλα τα αντικείμενα και οι άνθρωποι που δεν είναι σταθερά προσκολλημένοι στον φλοιό του πλανήτη θα συνέχιζαν να κινούνται με την ίδια ταχύτητα που κινείται σήμερα η Γη στον ισημερινό – περίπου 1.600 χιλιόμετρα την ώρα.

«Η ορμή όλων όσων περιστρέφονται συνήθως — του νερού, του αέρα, των κτιρίων — θα τα έκανε να συνεχίσουν να κινούνται», εξηγεί ο Άντριου Λέιντεν, καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Bowling Green του Οχάιο, στην ιστοσελίδα space.com.

«Θα αποκολλούνταν από την επιφάνεια και θα συνέχιζαν να αιωρούνται, ουσιαστικά σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη».

Τσουνάμι, σεισμοί και χάος

Οι περιοχές κοντά στους πόλους θα επηρεάζονταν λιγότερο, αφού εκεί η περιστροφή είναι ελάχιστη. Ωστόσο, η απότομη διακοπή της κίνησης θα προκαλούσε τεράστια τσουνάμι και ισχυρούς σεισμούς, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ακόμα κι αν η Γη επιβράδυνε σταδιακά και σταματούσε πιο ήπια, η ζωή όπως τη γνωρίζουμε θα άλλαζε δραματικά. Οι ημέρες και οι νύχτες θα διαρκούσαν μήνες — έως και έξι μήνες η καθεμία — ενώ το κλίμα θα άλλαζε ριζικά, αφού τα θαλάσσια ρεύματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την περιστροφή της Γης.

Το τέλος του μαγνητικού πεδίου

Η παύση της περιστροφής θα είχε και άλλες, ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες. Η Γη διαθέτει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο που την προστατεύει από την επικίνδυνη κοσμική ακτινοβολία.

Το πεδίο αυτό παράγεται από τη ροή υγρού μετάλλου στον εξωτερικό πυρήνα του πλανήτη, η οποία δημιουργεί ηλεκτρικά ρεύματα εξαιτίας της περιστροφής. Αν η Γη σταματούσε, το μαγνητικό αυτό «περίβλημα» θα κατέρρεε, αφήνοντάς μας εκτεθειμένους στο διάστημα.

Ορισμένοι επιστήμονες μάλιστα θεωρούν ότι η απώλεια του μαγνητικού πεδίου ήταν ένας από τους λόγους που ο Άρης έγινε το αφιλόξενο, άγονο τοπίο που γνωρίζουμε σήμερα.

Γιατί περιστρέφονται όλοι οι πλανήτες;

Ευτυχώς, όπως καθησυχάζουν οι ειδικοί, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να σταματήσει η Γη να περιστρέφεται.

Όλοι οι πλανήτες και τα άστρα που γνωρίζουμε περιστρέφονται, επειδή σχηματίστηκαν μέσα από τεράστιους δίσκους αερίων και σκόνης που βρίσκονταν σε κίνηση. Ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα δημιουργήθηκε από έναν τέτοιο περιστρεφόμενο δίσκο γύρω από τον Ήλιο.

Έτσι, η περιστροφή είναι εγγενές χαρακτηριστικό της δημιουργίας των πλανητών — και θα συνεχίσει να κρατά τη Γη σε τροχιά και ζωή για πολύ, πολύ καιρό ακόμα.

