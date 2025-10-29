Πανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

Ο Νοέμβριος φέρνει μαζί του την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «φεγγάρι του κάστορα», ένα φαινόμενο που αναμένεται να καθηλώσει τους παρατηρητές του ουρανού σε όλη την Ελλάδα.

Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το ολόγιομο φεγγάρι θα εμφανιστεί λαμπερό και εντυπωσιακό, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να το απολαύσουν και να το φωτογραφίσουν.

Το «φεγγάρι του κάστορα» θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο φωτεινό σε σχέση με τις συνήθεις πανσελήνους, ενώ για περίπου 15 έως 20 λεπτά θα αποκτήσει μια χαρακτηριστική πορτοκαλί απόχρωση. Αυτό συμβαίνει καθώς το φως διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας και η διάχυση του φωτός αφήνει να περάσει κυρίως το κόκκινο και το πορτοκαλί φάσμα, ενώ το μπλε φως απορροφάται έντονα.

Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, το όνομα «φεγγάρι του κάστορα» προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους βασισμένα σε εποχιακά φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες προετοιμάζονται για το χειμώνα, αποσύρονται στις φωλιές τους έχοντας συγκεντρώσει προμήθειες, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου.

Η πανσέληνος του κάστορα θα είναι ορατή σε όλη τη χώρα, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για αστρονομική παρατήρηση αλλά και για φωτογράφους που επιθυμούν να απαθανατίσουν το φαινόμενο. Η παρακολούθηση αυτού του ιδιαίτερου ολόγιομου φεγγαριού συνδέεται και με τη φυσική ιστορία, προσφέροντας μια γέφυρα ανάμεσα σε αστρονομία και παράδοση.