Tο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια «λύθηκε»: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια
Το μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια λύθηκε και είναι πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζαμε.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ήταν κάτι που για δεκαετίες θεωρούνταν ανεξήγητο: πώς μπορούσε ένας πολιτισμός χωρίς τηλεσκόπια και υπολογιστές να προβλέπει με ακρίβεια πότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος; Ερευνητές αποκάλυψαν την απάντηση, επαναδιαβάζοντας τον Κώδικα της Δρέσδης, το σημαντικότερο σωζόμενο χειρόγραφο των Μάγια που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ