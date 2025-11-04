Tο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια «λύθηκε»: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια

Το μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια λύθηκε και είναι πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζαμε.

Newsbomb

Tο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια «λύθηκε»: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια
ASSOCIATED PRESS
WHAT THE FACT
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν κάτι που για δεκαετίες θεωρούνταν ανεξήγητο: πώς μπορούσε ένας πολιτισμός χωρίς τηλεσκόπια και υπολογιστές να προβλέπει με ακρίβεια πότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος; Ερευνητές αποκάλυψαν την απάντηση, επαναδιαβάζοντας τον Κώδικα της Δρέσδης, το σημαντικότερο σωζόμενο χειρόγραφο των Μάγια που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Tuborg Pink στήριξε και φέτος το «Άλμα Ζωής» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Τουριστικό λεωφορείο εγκλωβίστηκε λόγω πεζογέφυρας - Κυκλοφοριακό κομφούζιο

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ώρα Δικαιοσύνης για τον Γιώργο Λυγγερίδη: Αύριο ξεκινά η δίκη σε αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Η γερμανική αστυνομία «συλλαμβάνει» κύκνο και το βίντεο γίνεται viral

15:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Η επική ανατροπή Βαβρίνκα κι όλα όσα έγιναν τη Δευτέρα (βίντεο)

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ χρίστηκε ιππότης από τον βασιλιά Κάρολο - Βίντεο

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν γνωρίζω τίποτα για δικογραφίες που με αναφέρουν

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τελέστηκε η κηδεία της 56χρονης στα Χανιά

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

15:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Μετά το Telekom Center Athens έφυγε για ATP Finals o Τζόκοβιτς!

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανός έμπορος ναρκωτικών επικαλέστηκε τον πιο απίθανο λόγο για να μην εκδοθεί στην Ιταλία

15:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό - Προτεραιότητα η στήριξη των πολιτών και η μείωση των άμεσων φόρων»

15:25WHAT THE FACT

Επιστήμονες «έλυσαν» το αιώνιο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έρχεται νόμος για απαγόρευση διαμαρτυριών έξω από σπίτια αξιωματούχων

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει αυτήν την ώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, τι λέει ο Τσατραφύλλιας για «καρεκλοπόδαρα»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: «Δεν μπορείς να κλείσεις το 48% των καταστημάτων χωρίς διαβούλευση με την κοινωνία», λένε οι εργαζόμενοι

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: Απέσυραν τον Σκλήκα πριν τη συνεδρίαση για να αποφύγουν τη λογοδοσία

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Φονική συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος τραυματίας - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

14:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για ΕΛΤΑ: «Πώς δίνεις 250 εκατομμύρια για εκσυγχρονισμό και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός;»

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «κλειδωμένοι» έξω από τη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ που αναβλήθηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια:Η «σύσκεψη» στο κελί των φυλακών Αλικαρνασσού λίγες ώρες πριν την τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού - Τι ειπώθηκε

15:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει αυτήν την ώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, τι λέει ο Τσατραφύλλιας για «καρεκλοπόδαρα»

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αν δεν πληρώσει υπέρογκο ποσό, θα εκτελέσουν «παιδί - νύφη» που δολοφόνησε τον άντρα της - Η δραματική ιστορία της Γκόλι Κούχκαν

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 23χρονος που μαχαιρώθηκε θανάσιμα σε συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα - Πώς συνελήφθη ο εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας - Γκιλφόιλ: «Έχω πάει Μύκονο και Σαντορίνη» - Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού στο επεισόδιο - Συνελήφθη εμπλεκόμενος στη δολοφονία Λυγγερίδη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Με ανιχνευτή μετάλλων στην είσοδο η κηδεία της 57χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 23χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Shein: Στο φως τα ονόματα όσων αγόρασαν «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά - Οργή στη Γαλλία

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ιατροδικαστική Πατρών: Υπό διερεύνηση από τις αρχές νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια – Η μητέρα του Φανούρη «σπάει» τη σιωπή της: «Φάγανε το παιδί μου, απαιτώ να φύγουν από το χωριό»

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότισσα συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Φονική συμπλοκή χούλιγκαν στη Χαλκίδα: «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο που βρέθηκε ο 22χρονος τραυματίας - Νοσηλεύεται φρουρούμενος

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Δείξε μου τι τρως, να σου πω πόσο... ελκυστικός είσαι: Οι τροφές που μας κάνουν να μυρίζουμε ακαταμάχητα

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Νέα αύξηση στις τιμές της σοκολάτας - Πού μειώθηκε το κόστος για τους καταναλωτές - Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον Οκτώβριο

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ και Σκλήκα: Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση - Δεν θα παρθεί πίσω η απόφαση

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ