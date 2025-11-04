Tο μυστήριο του ημερολογίου των Μάγια «λύθηκε»: Πώς προέβλεπαν τις εκλείψεις πριν από 1.000 χρόνια

Ήταν κάτι που για δεκαετίες θεωρούνταν ανεξήγητο: πώς μπορούσε ένας πολιτισμός χωρίς τηλεσκόπια και υπολογιστές να προβλέπει με ακρίβεια πότε θα σκοτεινιάσει ο ήλιος; Ερευνητές αποκάλυψαν την απάντηση, επαναδιαβάζοντας τον Κώδικα της Δρέσδης, το σημαντικότερο σωζόμενο χειρόγραφο των Μάγια που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα.

