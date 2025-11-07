Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Νοεμβρίου

Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Νοεμβρίου.

  • 680 - Έναρξη της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη.
  • 1185 - Καθοριστική νίκη του Βυζαντινού στρατού κατά των Νορμανδών στη μάχη του Δημητρίτζη, στη Σιντική της Μακεδονίας.
  • 1492 - Μετεωρίτης πέφτει σ' ένα χωράφι σιτηρών στην Αλσατία. Πρόκειται για τον παλαιότερο μετεωρίτη με γνωστή ημερομηνία πτώσης στη Γη.
  • 1665 - Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The London Gazette, της παλαιότερης σωζόμενης αγγλικής εφημερίδας.
  • 1874 - Μία γελοιογραφία του Τόμας Ναστ, γνωστού για σατιρικά σκίτσα του Ουίλιαμ Μ. Τουίντ στο Harper's Weekly απεικονίζει για πρώτη φορά τον ελέφαντα ως σύμβολο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των Η.Π.Α.
  • 1913 - Γεννιέται ο μεγάλος σκηνοθέτης, στιχουργός και συγγραφέας, Αλέκος Σακελλάριος.
  • 1917 - Ρωσική Επανάσταση: Οι Μπολσεβίκοι εισβάλουν στα Χειμερινά Ανάκτορα.
  • 1917 - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Τρίτη μάχη της Γάζας. Οι βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Γάζα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • 1918 - Η ισπανική γρίπη εξαπλώνεται στη Δυτική Σαμόα, σκοτώνοντας 7.542 άτομα (περίπου το 20% του πληθυσμού) έως το τέλος του έτους.
  • 1926 - Διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Πρόκειται για τις πρώτες εκλογές με αναλογικό εκλογικό σύστημα.
  • 1929 - Ανοίγει για το κοινό το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.
  • 1940 - Στην Τακόμα της Ουάσινγκτον καταρρέει λόγω θύελλας γέφυρα, τέσσερις μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωσή της.
  • 1944 - Ο Φραγκλίνος Ρούζβελτ εκλέγεται για τέταρτη θητεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
  • 1978 - Πρωτοφανής για τα ελληνικά χρονικά υπόθεση απομόνωσης αποκαλύπτεται στην Ελλάδα, στο χωριό Κωσταλέξης Φθιώτιδας, με θύμα μια 47χρονη, η οποία επί 29 ολόκληρα χρόνια κρατούνταν κλεισμένη από τους γονείς της στο υπόγειο του σπιτιού της
  • 1991 - Ο κυκλώνας «Θέλμα» χτυπάει με μανία τις Φιλιππίνες, με απολογισμό 6.500 νεκρούς.
  • 2000 - Διεξάγονται οι πλέον αμφιλεγόμενες εκλογές για Πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Μονομαχούν ο Τζορτζ Γ. Μπους (47,9% και 30 πολιτείες) και ο Αλ Γκορ (48,4% και 20 πολιτείες) για λίγες ψήφους. Τελικά θα επικρατήσει ο Ρεπουμπλικανός Τζορτζ Μπους. Στις βουλευτικές εκλογές, οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία. Η Χίλαρι Κλίντον γίνεται η πρώτη σύζυγος πρώην Προέδρου που καταλαμβάνει δημόσιο αξίωμα, καθώς εκλέγεται γερουσιαστής.

