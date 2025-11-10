Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο του κόσμου, πιο κοντά στο διάστημα παρά στη Γη

Υπάρχουν μέρη στον πλανήτη Γη που κόβουν την ανάσα, κάποια εύκολα προσβάσιμα και άλλα σχεδόν αδύνατον να φτάσει κανείς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα μοναδικό σημείο στον Νότιο Ειρηνικό: το διάσημο «Point Nemo», ή αλλιώς το πιο απρόσιτο μέρος στον κόσμο, μακρύτερα από οποιαδήποτε ξηρά.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο; Η κοντινότερη ακτογραμμή απέχει πάνω από 2.700 χιλιόμετρα, ενώ το σημείο βρίσκεται πιο κοντά στη Διεθνή Διαστημική Σταθμό, που περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη σε απόσταση περίπου 416 χιλιομέτρων. Με άλλα λόγια, το «Point Nemo» είναι πιο κοντά στο διάστημα παρά σε οποιαδήποτε χώρα, νησί ή ξηρά.

Ανακαλύφθηκε το 1992 από τον Hrvoje Lukatela, Κροάτη-Καναδό μηχανικό και τοπογράφο, ο οποίος μέσω υπολογιστή υπολόγισε τη θέση του ως το πιο απομακρυσμένο σημείο από οποιαδήποτε ξηρά. Το ονόμασε «Point Nemo», εμπνευσμένος από τον Καπετάνιο Νέμο, τον ήρωα του μυθιστορήματος «Είκοσι Χιλιάδες Λεύγες Κάτω από τη Θάλασσα» του Jules Verne.

Χάρτες και «νεκροταφείο διαστημοπλοίων»

Μπορείτε να το εντοπίσετε μέσω εφαρμογών όπως το Google Maps, στις συντεταγμένες 48°52,6′S 123°23,6′W. Το απομακρυσμένο αυτό σημείο έχει αποκτήσει και την προσωνυμία «νεκροταφείο διαστημοπλοίων», καθώς εκεί καταλήγουν δορυφόροι και διαστημικοί σταθμοί που έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους.

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία: η μεγάλη απομόνωση εξασφαλίζει ότι τυχόν συντρίμμια δεν θα μολύνουν άλλες περιοχές της Γης. Υπολογίζεται ότι πάνω από 260 διαστημικά σκάφη έχουν καταλήξει εδώ.

Οι κοντινότερες ακτές και η ζωή στο σημείο

Οι πιο κοντινές ακτές στο Point Nemo είναι τρία ακατοίκητα νησιά: το Ducie Island, στο αρχιπέλαγος Πίτκερν (Ηνωμένο Βασίλειο) προς το βορρά, το Motu Nui κοντά στο Νησί του Πάσχα (Χιλή) και το Maher Island στην Ανταρκτική προς το νότο.

Σχετικά με τη ζωή, στο σημείο επιβιώνουν μόνο βακτήρια και λίγα καβούρια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν μεταφέρουν οργανική ύλη. Η θάλασσα γύρω του είναι εξαιρετικά φτωχή σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα η θαλάσσια ζωή να είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Η πιο απομονωμένη κατοικημένη περιοχή

Αν και το Point Nemo παραμένει εντελώς ακατοίκητο, άλλο ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία στον πλανήτη είναι το νησί Tristan da Cunha στον Νότιο Ατλαντικό. Σε αντίθεση με το Nemo, το νησί είναι κατοικημένο από λίγο περισσότερους από 250 ανθρώπους και αποτελεί βρετανική εξάρτηση. Η κοντινότερη ξηρά είναι το νησί Saint Helena, σε απόσταση άνω των 2.100 χιλιομέτρων.

Το Point Nemo παραμένει σύμβολο της απέραντης απομόνωσης, ενός σημείου τόσο μακριά από τη στεριά, που ο ουρανός και η θάλασσα μοιάζουν να συναντιούνται σε μια μοναδική σιωπηλή «αγκαλιά».