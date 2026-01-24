Αβοκάντο: Πέντε οφέλη όταν το καταναλώνετε πριν τον ύπνο

Τα αβοκάντο είναι γεμάτα βιταμίνες, φυτικές ίνες και «καλά» λιπαρά. Η τακτική κατανάλωση αβοκάντο πριν κοιμηθείτε μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα ύπνου, πιο ομαλή πέψη και λιγότερες νυχτερινές λιγούρες.

1. Μπορεί να κοιμάσαι περισσότερες ώρες

Η κατανάλωση αβοκάντο φαίνεται να υποστηρίζει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου. Μελέτη του 2025 έδειξε ότι άτομα που έτρωγαν ένα αβοκάντο την ημέρα για έξι μήνες αύξησαν τη μέση διάρκεια του νυχτερινού τους ύπνου.

Το όφελος αυτό αποδίδεται σε βασικά θρεπτικά συστατικά του αβοκάντο, όπως:

Μαγνήσιο : Ένα αβοκάντο περιέχει 58,3 mg μαγνησίου (14% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης). Το μαγνήσιο βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και στη ρύθμιση της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου.

: Ένα αβοκάντο περιέχει 58,3 mg μαγνησίου (14% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης). Το μαγνήσιο βοηθά στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και στη ρύθμιση της μελατονίνης, της ορμόνης του ύπνου. Τρυπτοφάνη : Περιέχει περίπου 50 mg τρυπτοφάνης, ενός απαραίτητου αμινοξέος που μετατρέπεται σε σεροτονίνη και μελατονίνη, ουσίες που προάγουν τον ποιοτικό ύπνο.

: Περιέχει περίπου 50 mg τρυπτοφάνης, ενός απαραίτητου αμινοξέος που μετατρέπεται σε σεροτονίνη και μελατονίνη, ουσίες που προάγουν τον ποιοτικό ύπνο. Φολικό οξύ (Β9): Ένα αβοκάντο παρέχει 163 mcg φολικού οξέος (41% ΣΗΠ), το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή μελατονίνης και στη ρύθμιση της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης.

2. Μπορεί να μειωθεί το άγχος

Τα αβοκάντο αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β. Διατροφές πλούσιες σε βιταμίνες Β έχουν συνδεθεί με μειωμένα επίπεδα άγχους, στρες και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Καθώς το άγχος επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο, η επαρκής πρόσληψη βιταμινών Β μπορεί να συμβάλει σε πιο ήρεμο και βαθύ ύπνο.

Pexels

3. Λιγότερες νυχτερινές λιγούρες

Η κατανάλωση αβοκάντο στο τελευταίο γεύμα της ημέρας μπορεί να περιορίσει το τσιμπολόγημα αργά το βράδυ. Έρευνα έδειξε ότι άτομα που έτρωγαν μισό αβοκάντο μαζί με το γεύμα τους ένιωθαν 23% μεγαλύτερο κορεσμό και 28% μικρότερη επιθυμία για φαγητό τις επόμενες πέντε ώρες.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στον συνδυασμό φυτικών ινών, νερού και ακόρεστων λιπαρών που περιέχει το αβοκάντο.

4. Βελτιώνεται η πέψη

Το αβοκάντο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για το πεπτικό σύστημα. Μελέτη έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο αύξησε την ποικιλία του μικροβιώματος του εντέρου ήδη από την τέταρτη εβδομάδα.

Οι φυτικές ίνες και τα καλά λιπαρά λειτουργούν ως πρεβιοτικά, «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, συμβάλλοντας σε λιγότερο φούσκωμα, πιο τακτικές κενώσεις και ακόμη καλύτερη ποιότητα ύπνου.

5. Ενισχύεται η συγκέντρωση και η προσοχή

Έρευνες δείχνουν ότι η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο μπορεί να βελτιώσει την προσοχή και τη συγκέντρωση. Σε μελέτη 12 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση στην ικανότητα να αγνοούν περισπασμούς και να εστιάζουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Unsplash

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το αβοκάντο πριν τον ύπνο;

Παρότι γενικά θεωρείται ασφαλές, υπάρχουν περιπτώσεις όπου καλό είναι να αποφεύγεται:

Άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στο αβοκάντο

Άτομα με νεφρική νόσο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε κάλιο (975 mg ανά αβοκάντο, 21% ΣΗΠ)

Άτομα που ενοχλούνται από το φαγητό πριν τον ύπνο, ακόμη κι αν πρόκειται για υγιεινές τροφές

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αβοκάντο μπορεί να καταναλωθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα ή στο απογευματινό γεύμα.

Συμπέρασμα:

Το αβοκάντο πριν τον ύπνο μπορεί να αποτελέσει έναν απλό και φυσικό σύμμαχο για καλύτερο ύπνο, λιγότερο στρες και καλύτερη πέψη — αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και να ταιριάζει στις ανάγκες του οργανισμού σου.

