Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

Η λεγόμενη Sansha Yongle Blue Hole χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά το 2016 από Κινέζους επιστήμονες και γρήγορα τράβηξε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας

Δημήτρης Δρίζος

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μακριά από τα βλέμματα του κόσμου, στη Νότια Σινική Θάλασσα, υπάρχει μια τεράστια υποθαλάσσια καταβόθρα που βυθίζεται σχεδόν κάθετα σε βάθος 1.000 ποδιών. Είναι γνωστή ως Dragon Hole και μοιάζει με έναν σιωπηλό, αφιλόξενο κόσμο, όπου το οξυγόνο εξαφανίζεται και το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ. Κι όμως, σε αυτά τα ακραία βάθη, η ζωή όχι μόνο υπάρχει, αλλά ακολουθεί εντελώς διαφορετικούς κανόνες.

Η λεγόμενη Sansha Yongle Blue Hole χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά το 2016 από Κινέζους επιστήμονες και γρήγορα τράβηξε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, καθώς θεωρείται μία από τις βαθύτερες θαλάσσιες καταβόθρες στον πλανήτη. Το πραγματικό της μυστήριο, ωστόσο, κρύβεται στο εσωτερικό της.

Μια φυσική παγίδα χωρίς οξυγόνο

Με βάθος 301 μέτρα και πλάτος που ξεπερνά τα 162 μέτρα, η Dragon Hole είναι μία από τις μεγαλύτερες ωκεάνιες καταβόθρες που έχουν καταγραφεί ποτέ. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σχηματίστηκε σε μια εποχή όπου η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερη. Το νερό της βροχής διείσδυσε στο έδαφος και διέλυσε σταδιακά τον ασβεστόλιθο, δημιουργώντας απότομα, «σκαλοειδή» τοιχώματα. Όταν αργότερα η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε, η καταβόθρα πλημμύρισε και πήρε τη σημερινή της μορφή.

Αυτό που την κάνει πραγματικά ξεχωριστή είναι η πλήρης απουσία ανάμειξης των υδάτων. Το στενό άνοιγμα και τα απότομα τοιχώματα δεν επιτρέπουν στα επιφανειακά νερά να κατεβούν βαθύτερα. Έτσι, το οξυγόνο δεν ανανεώνεται. Ερευνητές από το First Institute of Oceanography διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα οξυγόνου μειώνονται απότομα και εξαφανίζονται εντελώς πολύ πριν φτάσει κανείς στο μέσο του βάθους. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία διακριτών στρωμάτων νερού, το καθένα με τη δική του χημεία και μορφές ζωής.

1769338741105-168276290-1.jpg

Ένας κόσμος βακτηρίων στο απόλυτο σκοτάδι

Κάτω από τα 100 μέτρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Δεν υπάρχουν ψάρια, φύκια ή φυτά. Η ζωή, όμως, δεν σταματά. Όπως αναφέρει το περιοδικό Environmental Microbiome, τα βακτήρια κυριαρχούν, επιβιώνοντας στο απόλυτο σκοτάδι μέσω χημικών αντιδράσεων που τους παρέχουν ενέργεια.

Στο πρώτο βαθύ στρώμα, γνωστό ως Ανοξική Ζώνη Ι, κυριαρχούν τα βακτήρια που οξειδώνουν το θείο. Δύο είδη, τα Thiomicrorhabdus και Sulfurimonas, αποτελούν σχεδόν το 90% της μικροβιακής ζωής σε αυτό το επίπεδο.

Πιο κάτω, μετά τα 140 μέτρα, οι επιστήμονες εντόπισαν την Ανοξική Ζώνη ΙΙ. Εδώ τα νιτρικά άλατα εξαφανίζονται και το υδρόθειο αρχίζει να συσσωρεύεται. Τα βακτήρια αλλάζουν στρατηγική επιβίωσης, περνώντας σε έναν μεταβολισμό γνωστό ως αναγωγή θειικών. Είδη όπως τα Desulfatiglans, Desulfobacter και Desulfovibrio γίνονται κυρίαρχα, ενώ εμφανίζονται και πράσινα θειοβακτήρια όπως το Prosthecochloris, μαζί με πιο σπάνιους μικροοργανισμούς όπως τα Chloroflexi και Parcubacteria.

1769338770533-36782547-2.jpg

Άγνωστοι ιοί σε έναν ακραίο μικρόκοσμο

Στο εργαστήριο, οι ερευνητές κατάφεραν να καλλιεργήσουν 294 διαφορετικά στελέχη βακτηρίων από δείγματα που ελήφθησαν μέσα από την καταβόθρα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πάνω από το 22% των αναερόβιων βακτηρίων που εντοπίστηκαν ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα στην επιστήμη.

Ακόμη πιο μυστηριώδης αποδείχθηκε η εικόνα των ιών. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν 1.730 διαφορετικούς τύπους, κυρίως από οικογένειες φάγων όπως οι Caudoviricetes και Megaviricetes. Ωστόσο, στα βαθύτερα ανοξικά στρώματα, το «ιογενές τοπίο» αλλάζει. Πολλοί από τους ιούς που εντοπίστηκαν εκεί δεν μπορούν να συνδεθούν με καμία γνωστή ομάδα.

Οι άγνωστοι αυτοί ιοί εκτιμάται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της μικροβιακής ζωής και στη λειτουργία τέτοιων ακραίων οικοσυστημάτων. Για τους επιστήμονες, η Dragon Hole δεν είναι απλώς μια γεωλογική ιδιομορφία, αλλά ένα φυσικό εργαστήριο που μπορεί να αποκαλύψει πώς η ζωή επιμένει ακόμη και εκεί όπου όλα δείχνουν αδύνατα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ, Στρακόσα: «Ευτυχώς είχα οπτικό πεδίο, σχεδόν απαράδεκτη η εικόνα στο δεύτερο μέρος»

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για τις πλημμύρες: Αγνοήσαμε τα ρέματα και τη μορφολογική ιστορία κάθε περιοχής

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ και ακυρώσεις πτήσεων - Βίντεο

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μαρούσι: Ξανά εκτός οι Ναν και Όσμαν – Το… παλεύουν για Βιλερμπάν

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

13:08LIFESTYLE

Χάρι Στάιλς: Eμφάνιση-έκπληξη στα BRIT Awards μετά το δυναμικό του comeback

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση Γλαύκου και Ακρωτηρίου - Ένας τραυματίας

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία στη Μινεσότα: «Μετρούσαν τις πληγές από τις σφαίρες αντί να τον βοηθήσουν» λέει μάρτυρας

12:45LIFESTYLE

Μπλακ άουτ στην Ακτή Πειραιώς - Απτόητος συνέχισε να τραγουδά a capella ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου»

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

12:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέοι μπελάδες για τον Σεμέδο: Γυναίκα τον κατηγορεί για σωματική βία

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επένδυση – «μαμούθ» της κυβέρνησης Τραμπ, στηρίζει εταιρεία εξόρυξης σπάνιων γαιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ζεφύρι: Εντοπίστηκε νεκρός ο 33χρονος αγνοούμενος Χρυσοβαλάντης Στεργιανός

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

10:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Έχω 2 αδέλφια θα τα σκοτώσω κι αυτά αν με αφήσετε ελεύθερο» είπε στην ΕΛ.ΑΣ. ο πατροκτόνος

12:31LIFESTYLE

Χρυσούλα Διαβάτη: Χαμόγελα για την ηθοποιό - «Θα τα καταφέρει...»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

12:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν αναγνωρίζουν την κόρη τους στο νέο βίντεο από του Ζωγράφου οι γονείς της 16χρονης

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Γλυφάδα: Σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του – Το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του

08:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες στην Αττική - «Καμπανάκι» από Σάκη Αρναούτογλου

13:00ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλο φάουλ»: Πατέρας έκλεψε κοτομπουκιά από το παιδί του κι εκείνο… πλάνταξε στο κλάμα – Βίντεο

12:59WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια γιγαντιαία τρύπα στον ωκεανό γεμάτη με 1.700 μυστηριώδεις ιούς

13:12WHAT THE FACT

Το κόλπο με το μπουκάλι νερού για να στεγνώσουν τα ρούχα γρήγορα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Παντελής: Πέθανε ο «Μανάρας», σπουδαία μορφή του λαϊκού τραγουδιού

09:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Εντοπίστηκε στου Ζωγράφου ξανά - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Το έγκλημα το 2014 του πατροκτόνου - Πώς είχε δολοφονήσει τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ