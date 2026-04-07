Νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανή εικόνα της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να χαρτογραφήσουν με εξαιρετική λεπτομέρεια την ανώτερη ατμόσφαιρά του, αποκαλύπτοντας μια σταθερή, παγκόσμια δομή που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη εδώ και χρόνια

Δημήτρης Δρίζος

Snapshot
  • Επιστήμονες χαρτογράφησαν για πρώτη φορά την ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία, αποκαλύπτοντας μια σταθερή παγκόσμια δομή με ομαλή μείωση θερμοκρασίας από τους πόλους προς τον ισημερινό.
  • Η μελέτη καταρρίπτει την προηγούμενη αντίληψη ότι η ατμόσφαιρα του Δία είναι χαοτική και απρόβλεπτη, δείχνοντας σταθερές θερμοκρασιακές διακυμάνσεις για χρόνια.
  • Τα ευρήματα έχουν σημασία για την κατανόηση των ατμοσφαιρών άλλων πλανητών και εξωπλανητών, επισημαίνοντας τον ρόλο της κατανομής θερμότητας και των φορτισμένων σωματιδίων.
  • Ισχυροί πλανητικοί άνεμοι στον Δία κατευθύνουν φορτισμένα αέρια κατά μήκος των μαγνητικών πεδίων, με το ιόν H3+ να επιτρέπει την παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών συνθηκών.
  • Ο Δίας εκπέμπει τεράστια ποσά ενέργειας, κυρίως από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, γεγονός που ανατρέπει τις προηγούμενες θεωρίες για την προέλευση της θερμότητας στον πλανήτη.
Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τον γιγάντιο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον Δία.

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να χαρτογραφήσουν με εξαιρετική λεπτομέρεια την ανώτερη ατμόσφαιρά του, αποκαλύπτοντας μια σταθερή, παγκόσμια δομή που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη εδώ και χρόνια. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο The Astrophysical Journal Letters και ήδη θεωρούνται καθοριστικά για την κατανόηση όχι μόνο του Δία, αλλά και των ατμοσφαιρών σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.

Ανατροπή των μέχρι τώρα θεωριών

Για δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε την ατμόσφαιρα του Δία χαοτική και απρόβλεπτη. Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Kate Roberts από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μέσα από εκτεταμένες παρατηρήσεις, οι επιστήμονες δημιούργησαν έναν παγκόσμιο χάρτη της ανώτερης ατμόσφαιρας, ο οποίος δείχνει ότι οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις είναι πολύ πιο σταθερές απ’ ό,τι πιστευόταν.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η θερμοκρασία μειώνεται ομαλά από τους πόλους προς τον ισημερινό, κυμαινόμενη από περίπου 833 Κέλβιν στους πόλους έως 754 Κέλβιν στον ισημερινό. Το μοτίβο αυτό παραμένει σταθερό για χρόνια, καταρρίπτοντας θεωρίες που μιλούσαν για απότομες και τυχαίες μεταβολές.

Τι σημαίνει για την επιστήμη των πλανητών

Η σημασία της ανακάλυψης ξεπερνά τα όρια του Δία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ατμοσφαιρών και σε άλλους πλανήτες, όπως ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, αλλά ακόμη και στη Γη.

Η μελέτη δείχνει ότι η κατανομή της θερμότητας και η κίνηση φορτισμένων σωματιδίων παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των ανώτερων στρωμάτων μιας ατμόσφαιρας, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο και για την έρευνα εξωπλανητών.

Ο ρόλος των ανέμων και των φορτισμένων αερίων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τους ισχυρούς πλανητικούς ανέμους που κυριαρχούν στην ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία. Σε αντίθεση με τη Γη, όπου τα καιρικά φαινόμενα καθορίζονται κυρίως από οριζόντια ρεύματα, στον Δία οι άνεμοι κατευθύνουν φορτισμένα αέρια κατά μήκος των μαγνητικών πεδίων, προκαλώντας ανοδικές και καθοδικές κινήσεις.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει το H3+, ένα ιόν υδρογόνου που εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία και επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν τις συνθήκες στην ατμόσφαιρα. Μέσω αυτού, αποκαλύφθηκε ότι τα φωτεινά μοτίβα που παρατηρούνται δεν σχετίζονται άμεσα με τη θερμοκρασία, αλλά με την πυκνότητα των φορτισμένων σωματιδίων.

Το ενεργειακό ισοζύγιο του Δία

Η μελέτη φέρνει στο φως και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: ο Δίας εκπέμπει τεράστια ποσά ενέργειας πίσω στο διάστημα. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η ανώτερη ατμόσφαιρά του απελευθερώνει περίπου 25,8 τρισεκατομμύρια βατ ενέργειας το μεσημέρι, με πάνω από το μισό να προέρχεται από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη και όχι από τα σέλαος των πόλων.

Το εύρημα αυτό ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις για την προέλευση της θερμότητας στον πλανήτη και ανοίγει τον δρόμο για νέες έρευνες σχετικά με τον τρόπο που τα γιγάντια πλανητικά συστήματα διαχειρίζονται την ενέργεια.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνα, προσπαθώντας να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα: από πού προέρχεται τελικά όλη αυτή η «περίσσεια» ενέργειας που εκπέμπει ο Δίας.

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εμφανίζει τον Τραμπ σαν καρικατούρα του Χίτλερ: «Η Αμερική θα καταστραφεί από αυτόν»

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα υπομνήματα και οι δηλώσεις των 11 «γαλάζιων» βουλευτών στην Επιτροπή Δεοντολογίας

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:11ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Πάσχα που δεν σε επιβαρύνει: Τι σημαίνει τελικά smart spending

15:05ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μωβ μέδουσα επιστρέφει στις ελληνικές θάλασσες

14:55WHAT THE FACT

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανή εικόνα της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Ρουκετοπόλεμος: Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε η δίκη για τους συλληφθέντες εγκαυματίες

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο νησί Χαργκ

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

14:41ANNOUNCEMENTS

L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

14:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Νταντάδες της γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Eπίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη: Τι γνωρίζουμε για τους δράστες

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Μετέωρα: Γυναίκα έπεσε στο κενό από Ιερά Μονή

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί με νεκρούς μπροστά από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη - Προσοχή σκληρές εικόνες

14:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για την Κυριακή του Πάσχα - Πού θα βρέξει

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση και μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού: Ανήλικοι βγήκαν στην λεωφόρο με ηλεκτρικά πατίνια

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης της 65χρονης - Καταγράφηκε σε βίντεο η πτώση

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει σήμερα - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει» - Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

14:22ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Η αυτοσυγκράτηση έληξε» λέει το Ιράν και απειλεί με χτυπήματα πέρα από τη Μέση Ανατολή - Χτυπήματα στη νήσο Χαργκ λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο Τραμπ - Το Ισραήλ χτύπησε σιδηροδρομική γέφυρα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στην Κωνσταντινούπολη: H στιγμή της επίθεσης στο ισραηλινό προξενείο

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μην τολμήσει βουλευτής της αντιπολίτευσης να πει για ρουσφέτια της ΝΔ, θα βγάλω στο Twitter όσα μου ζήτησε ο ίδιος»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

14:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι αύριο η πληρωμή - Τι να κάνετε αν δεν το λάβετε

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

14:02ΕΥ ΖΗΝ

5 αποφθέγματα για την κατάθλιψη από τον αξέχαστο Ρόμπιν Γουίλιαμς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ