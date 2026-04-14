Το Σύμπαν διαστέλλεται «πολύ γρήγορα» – Και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί

Οι ερευνητές, προερχόμενοι από διεθνή επιστημονική ομάδα, πραγματοποίησαν από τις πιο ακριβείς μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον ρυθμό με τον οποίο το Σύμπαν διαστέλλεται

Δημήτρης Δρίζος

Το Σύμπαν διαστέλλεται «πολύ γρήγορα» – Και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί

Snapshot
  • Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει ότι ο ρυθμός διαστολής του Σύμπαντος είναι περίπου 73,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ, υψηλότερος από τις προβλέψεις των καθιερωμένων μοντέλων.
  • Η διαφορά στον ρυθμό διαστολής μεταξύ των μεθόδων μέτρησης από το τοπικό και το πρώιμο Σύμπαν παραμένει σημαντική και δεν μπορεί να αποδοθεί σε σφάλματα παρατήρησης.
  • Η «ένταση του Χαμπλ» ενισχύει την πιθανότητα ότι απαιτείται αναθεώρηση του θεωρητικού πλαισίου της κοσμολογίας ή η ύπαρξη νέας φυσικής, όπως άγνωστης σκοτεινής ενέργειας ή τροποποιημένης βαρύτητας.
  • Μελλοντικές παρατηρήσεις από νέα τηλεσκόπια αναμένεται να επιβεβαιώσουν ή να αμβλύνουν αυτή την απόκλιση, επηρεάζοντας την κοσμολογική κατανόηση του Σύμπαντος.
  • Εξετάζονται ακραία θεωρητικά σενάρια για το μέλλον του Σύμπαντος, όπως η αναστροφή της διαστολής και η συστολή σε μια υπέρθερμη κατάσταση, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν οριστικές αποδείξεις.
Η διαστολή του σύμπαντος «τρέχει» πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να εξηγήσει η σημερινή επιστημονική θεωρία, σύμφωνα με νέα μελέτη διεθνών αστρονόμων που επανέρχεται στο ήδη γνωστό αλλά ολοένα και πιο ανησυχητικό πρόβλημα της κοσμολογίας, τη λεγόμενη «ένταση του Χαμπλ». Το εύρημα δεν λύνει το μυστήριο· αντίθετα, φαίνεται να το κάνει ακόμη πιο βαθύ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ίσως χρειάζεται αναθεώρηση του ίδιου του μοντέλου που περιγράφει το Σύμπαν.

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το Astronomy & Astrophysics, προερχόμενοι από διεθνή επιστημονική ομάδα, πραγματοποίησαν από τις πιο ακριβείς μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον ρυθμό με τον οποίο το Σύμπαν διαστέλλεται. Συνδυάζοντας πολλαπλές μεθόδους παρατήρησης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα διαστολής φτάνει περίπου τα 73,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ, μια μονάδα απόστασης που αντιστοιχεί σε 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός.

Πρόκειται για τιμή σημαντικά υψηλότερη από αυτή που προβλέπουν τα καθιερωμένα κοσμολογικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα από το πρώιμο Σύμπαν και «δείχνουν» ρυθμό κοντά στα 67 έως 68 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ. Η διαφορά μπορεί αριθμητικά να φαίνεται μικρή, όμως στην κοσμολογία θεωρείται τεράστια, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος.

Η σύγκρουση αυτή ανάμεσα στις δύο βασικές μεθόδους μέτρησης δεν είναι καινούρια. Από τη μία πλευρά, οι αστρονόμοι μελετούν κοντινά άστρα και γαλαξίες για να υπολογίσουν την ταχύτητα απομάκρυνσής τους από τη Γη. Από την άλλη, χρησιμοποιούν δεδομένα από το πρώιμο Σύμπαν, όπως η κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, για να προβλέψουν πώς θα έπρεπε να εξελίσσεται σήμερα η διαστολή. Ιδανικά, οι δύο προσεγγίσεις θα έπρεπε να συγκλίνουν. Στην πράξη, όμως, αποκλίνουν σταθερά.

Αυτό το επιστημονικό αδιέξοδο είναι γνωστό ως «ένταση του Χαμπλ» και τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες ανεξάρτητες μελέτες, ενισχύοντας την ανησυχία ότι δεν πρόκειται απλώς για μεθοδολογικό σφάλμα.

Στη νέα έρευνα, οι επιστήμονες προσπάθησαν να περιορίσουν κάθε πιθανή πηγή λάθους, δημιουργώντας ένα ενιαίο μοντέλο παρατήρησης με την ονομασία «Τοπικό Δίκτυο Απόστασης». Σε αυτό συνδύασαν διαφορετικά εργαλεία μέτρησης, όπως άστρα του τύπου ερυθρών γιγάντων που έχουν προβλέψιμη φωτεινότητα, εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων (σουπερνόβα) και χαρακτηριστικά γαλαξιών που λειτουργούν ως κοσμικοί δείκτες απόστασης.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακά σταθερό: ο ρυθμός διαστολής παρέμεινε γύρω στα 73,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ, ακόμη και όταν αφαιρέθηκαν επιμέρους τεχνικές από την ανάλυση. Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο το πρόβλημα να οφείλεται σε ένα μεμονωμένο σφάλμα παρατήρησης.

Όπως σημειώνουν στη δημοσίευσή τους στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics, τα ευρήματα «ενισχύουν την πιθανότητα νέας φυσικής» ή μιας βαθύτερης αναθεώρησης του τρόπου με τον οποίο κατανοούμε το Σύμπαν. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα ίσως δεν βρίσκεται στα δεδομένα, αλλά στο θεωρητικό πλαίσιο που τα ερμηνεύει.

Οι πιθανές εξηγήσεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν την ύπαρξη άγνωστων μορφών σκοτεινής ενέργειας, νέων σωματιδίων που επηρεάζουν την κοσμική εξέλιξη ή ακόμη και τροποποιήσεις στη θεωρία της βαρύτητας. Καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως όλες παραμένουν ανοιχτές στο τραπέζι της επιστημονικής συζήτησης.

Το γεγονός ότι διαφορετικές, ανεξάρτητες μέθοδοι οδηγούν στο ίδιο υψηλότερο αποτέλεσμα ενισχύει την άποψη ότι η λεγόμενη «ένταση του Χαμπλ» δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι λείπει ένα κρίσιμο κομμάτι από το κοσμολογικό παζλ.

Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα στρέφει το βλέμμα της σε επόμενης γενιάς παρατηρητήρια και τηλεσκόπια, τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ακόμη πιο ακριβείς μετρήσεις. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν αυτές οι νέες παρατηρήσεις θα επιβεβαιώσουν την απόκλιση ή θα τη μειώσουν, οδηγώντας τελικά σε μια ενοποιημένη εικόνα του Σύμπαντος.

Σε κάθε περίπτωση, το διακύβευμα είναι μεγάλο. Αν η ένταση του Χαμπλ συνεχίσει να επιβεβαιώνεται, τότε η σύγχρονη κοσμολογία ίσως βρεθεί μπροστά σε μια αναγκαστική αναθεώρηση θεμελιωδών της παραδοχών.

Την ίδια ώρα, άλλες θεωρίες για το μέλλον του Σύμπαντος επανέρχονται στο προσκήνιο, με πιο χαρακτηριστική αυτή του «Μεγάλου Κραχ». Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, η διαστολή κάποια στιγμή μπορεί να αντιστραφεί, καθώς η βαρύτητα υπερισχύει της σκοτεινής ενέργειας, οδηγώντας το Σύμπαν σε μια αργή αλλά σταθερή συστολή.

Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι γαλαξίες θα αρχίσουν να συγκρούονται, η θερμοκρασία θα αυξηθεί δραματικά και τελικά όλη η ύλη θα συμπιεστεί σε μια υπέρθερμη, πυκνή κατάσταση. Είναι ένα σενάριο ακραίο και θεωρητικό, όμως παραμένει μέρος των κοσμολογικών συζητήσεων για το τελικό μέλλον του Σύμπαντος.

Αν κάτι γίνεται σαφές από τη νέα μελέτη, είναι ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να κρύβει περισσότερα μυστήρια απ’ όσα λύνει. Και όσο οι μετρήσεις γίνονται πιο ακριβείς, τόσο το ίδιο το «πρόβλημα» γίνεται πιο καθαρό — χωρίς όμως να πλησιάζουμε ακόμη στην απάντηση.

