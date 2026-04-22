Κοσμικό «οστό» μήκους 300 ετών φωτός είναι μία από τις πιο παράξενες δομές που έχουν εντοπιστεί ποτέ

Μια εκτεταμένη και λεπτή νηματώδης δομή από αέριο και σκόνη μέσα στον Γαλαξία μας έχει εντοτεί, εκτείνοντας σε μήκος πάνω από 300 έτη φωτός, ενώ το πλάτος της περιορίζεται σε μόλις λίγα έτη φωτός. Η δομή, που έχει λάβει το παρατσούκλι «Nessie», θεωρείται σημαντική για την κατανόηση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του Γαλαξία.

Η «Nessie» είναι μια νηματώδης δομή που εκτείνεται σε μήκος άνω των 300 ετών φωτός, ενώ το πλάτος της κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 ετών φωτός. Η αστρονόμος Alyssa Goodman από το Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, που παρουσίασε τα ευρήματα σε συνέδριο της American Astronomical Society, περιέγραψε τη δομή ως ένα μακρύ και λεπτό «κόκαλο» παρά μια παχύτερη μάζα, σχολιάζοντας ότι μοιάζει περισσότερο με τη μικρή κνήμη (fibula) παρά με το παχύ κόκαλο του ποδιού (tibia).

Η «Nessie» περιέχει ποσότητα υλικού που αντιστοιχεί περίπου σε 100.000 ήλιους, συγκεντρωμένη σε μια εξαιρετικά στενή γραμμή στον γαλαξιακό δίσκο, γεγονός που της δίνει το χαρακτηριστικό της σχήμα.

Επέκταση της δομής και νέα δεδομένα

Η ύπαρξη της «Nessie» είχε αρχικά εντοπιστεί το 2010 μέσω δεδομένων του διαστημικού τηλεσκοπίου Spitzer της NASA, ωστόσο τότε είχε καταγραφεί μόνο το κεντρικό τμήμα της. Η πρόσφατη μελέτη αποκαλύπτει ότι η δομή μπορεί να είναι έως και οκτώ φορές μεγαλύτερη από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Αυτή η νέα εκτίμηση αλλάζει τη θεώρηση της «Nessie» από μια τοπική νηματώδη δομή σε μέρος μιας πολύ πιο εκτεταμένης και συνεκτικής γαλαξιακής δομής.

Η χαρτογράφηση του Γαλαξία μας αποτελεί πρόκληση λόγω της θέσης μας εντός αυτού. Η Alyssa Goodman τόνισε ότι νήματα σαν τη «Nessie» μπορεί να εντοπίζονται κατά μήκος των σπειροειδών βραχιόνων ή να συνδέουν μεγαλύτερα γαλαξιακά χαρακτηριστικά, λειτουργώντας ως σημεία αναφοράς για την κατανόηση της δομής του Γαλαξία.

Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν ότι το «Nessie» βρίσκεται στο μεσαίο επίπεδο του Γαλαξία και απεικονίζει μια εξαιρετικά επιμηκυμένη, οστέινη δομή στον σπειροειδή βραχίονα Scutum-Centaurus. Παρόμοιες δομές έχουν προβλεφθεί από προσομοιώσεις γαλαξιών και έχουν παρατηρηθεί και σε άλλους γαλαξίες.

Η ανακάλυψη και ο εντοπισμός επιπλέον «οστέινων» δομών αναμένεται να βοηθήσει τους αστρονόμους να κατασκευάσουν έναν πιο ακριβή τρισδιάστατο χάρτη του Γαλαξία μας και να κατανοήσουν καλύτερα την εσωτερική του δομή.