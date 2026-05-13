Η μητέρα όλων των πολύτιμων λίθων: Βρέθηκε ρουμπίνι 5 κιλών και 11.000 καρατίων

Το να βρεθεί ένα μεγάλο ρουμπίνι είναι από μόνο του σπάνιο. Το να εντοπιστεί όμως ένα ρουμπίνι που πλησιάζει τα 5 κιλά και φτάνει τα 11.000 καράτια είναι κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα της αγοράς πολύτιμων λίθων. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Μιανμάρ, όπου ομάδα γεωλόγων και εργατών ορυχείων εντόπισε μία από τις πιο εντυπωσιακές πέτρες των τελευταίων δεκαετιών.

