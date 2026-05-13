Τα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου που διεκδικούν τα Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»

Ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»

Snapshot Τα Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» απονέμονται σε νέα ταλαντούχα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου για τις ερμηνείες τους στη θεατρική περίοδο 2024

2025.

Για πρώτη φορά, τα δύο βραβεία απονέμονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με τελετή στις 18 Μαΐου 2026 στο Ακροπόλ Παλλάς, παρουσία της Υπουργού Λίνας Μενδώνη.

Υποψήφιες για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» είναι οι Έβελυν Ασουάντ, Νάντια Κατσούρα και Λήδα Κουτσοδασκάλου,

Υποψήφιοι για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» είναι οι Χρήστος Διαμαντούδης, Γιώργος Ζυγούρης, Βασίλης Μπούτσικος, Πάνος Παπαδόπουλος, Νίκος Στεργιώτης και Βασίλης Τρυφουλτσάνης, για ερμηνείες που ξεχώρισαν τη θεατρική περίοδο 2024

2025.

Και τα δύο βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, τιμητικό δίπλωμα και έναν συμβολικό αντικείμενο που παραδίδεται από τον προηγούμενο νικητή.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπές με μέλη διακεκριμένα στον χώρο του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν οι υποφήφιες και οι υποψήφιοι για τα φετινά θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» τα οποία, απονέμονται και φέτος σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό που διακρίθηκε για τις ερμηνείες του κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον θεσμό, καθώς τα δύο βραβεία απονέμονται πλέον, για πρώτη φορά, από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025. Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, στο Ακροπόλ Παλλάς, ενώ την απονομή θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Οι φετινές 3 υποψήφιες για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι ακόλουθες:

Έβελυν Ασουάντ

Για τον ρόλο της Κασσάνδρας στην Ορέστεια, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024 (και σε επανάληψη το 2025).

Η Έβελυν Ασουάντ στην παράσταση «Ορέστεια» του Θοδωρή Τερζόπουλου ως Κασσάνδρα JOHANNA WEBER

Νάντια Κατσούρα

Για τον ρόλο της Μαργαρίτας στο «Φάουστ», σε διασκευή και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη στο Εθνικό Θέατρο

Η Νάντια Κατσούρα στην παράσταση «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη

Λήδα Κουτσοδασκάλου

Για τον ρόλο της Λώρας στο «Γυάλινο Κόσμο», σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Η Λήδα Κουτσοδασκάλου στην παράσταση «Γυάλινος Κόσμος» του Antonio Latella

Από το 2007 στο πλευρό των νέων ηθοποιών

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει, ήδη, διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Το έπαθλο της νικήτριας

Στη βραβευμένη ηθοποιό απονέμεται χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 ευρώ καθώς και τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται συμβολικά η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη από τη νικήτρια της προηγούμενης χρονιάς, την οποία διατηρεί για έναν χρόνο, έως την παράδοσή της στην επόμενη τιμώμενη ηθοποιό.

Τη φετινή απονομή της Χρυσής Καρφίτσας θα πραγματοποιήσει η περσινή βραβευθείσα ηθοποιός Μαίρη Μηνά.

Οι περσινοί νικητές των βραβείων Γιάννης Τσουμαράκης και Μαίρη Μηνά

Η Επιτροπή Απονομής του Βραβείου

Η αξιολόγηση και η απόφαση απονομής του Βραβείου διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

Δηώ Καγγελάρη , Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, ως Πρόεδρος

, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια - Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, ως Πρόεδρος Ματίνα Καλτάκη , Κριτικός Θεάτρου, Δημοσιογράφος

, Κριτικός Θεάτρου, Δημοσιογράφος Μιχαήλ Μαρμαρινός , Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Αμαλία Μουτούση , Ηθοποιός

, Ηθοποιός Ρένη Πιττακή, Ηθοποιός

Βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Το έπαθλο του διακριθέντα

Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν (δωρεά του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Χορν, Θεοδόση Ισαακίδη), τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.

Φέτος, τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν θα παραδώσει ο περσινός βραβευθείς Γιάννης Τσουμαράκης.

Οι έξι υποψήφιοι για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν» της θεατρικής περιόδου 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι εξής:

Χρήστος Διαμαντούδης

Για τον ρόλο του Χάμεντ στο έργο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές», σε σκηνοθεσία Τάκης Τζαμαργιάς στο Θέατρο Άλμα

Ο Χρήστος Διαμαντούδης στην παράσταση «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές»

Γιώργος Ζυγούρης

Για τον ρόλο του Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο Θέατρο Προσκήνιο

Ο Γιώργος Ζυγούρης στην παράσταση «Λεωφορείο ο Πόθος»

Βασίλης Μπούτσικος

Για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν (Φρυνίχου)

Ο Βασίλης Μπούτσικος στην παράσταση «Καταραμένος Κόσμο»

Για τον ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας», σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο Θέατρο Δίπυλον.

Ο Βασίλης Μπούτσικος (δεξιά) στην παράσταση «Βαδίζοντας»

Πάνος Παπαδόπουλος

Για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο «Περιμένοντας τον Γκοντό», σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Θέατρο Πόρτα.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος στην παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό»

Νίκος Στεργιώτης

Για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», σε σκηνοθεσία των Νίκο Μαρνά και Γιώργο Γκιόκα, στο Θέατρο Studio Μαυρομιχάλη.

Ο Νίκος Στεργιώτης στην παράσταση «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι Σφύριγμα Τρένου»

Βασίλης Τρυφουλτσάνης

Για τον ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο «Το Συνέδριο για το Ιράν», σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ

Ο Βασίλης Τρυφουλτσάνης στην παράσταση «Το συνέδριο για το Ιράν»

Η Επιτροπή για την απονομή του Βραβείου Χόρν συγκροτείται από τους εξής:

Σταμάτης Φασουλής , Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, ως Πρόεδρος

, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, ως Πρόεδρος Αντιγόνη Καράλη , Δημοσιογράφος

, Δημοσιογράφος Λυδία Κονιόρδου , Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Παιδαγωγός Θεάτρου

, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Παιδαγωγός Θεάτρου Μυρτώ Λοβέρδου , Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου

, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου Ειρήνη Μουντράκη, Διδάκτωρ Θεατρολογίας

Τα ονόματα των νικητών των βραβείων ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής.

Διαβάστε επίσης