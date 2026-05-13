Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos της Αιόλου - Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου

Γεώργιος Καλούμενος

Ένα ηχηρό «λουκέτο» που είναι αλήθεια πως είχε αρκετό καιρό να ακουστεί όμοιο του στην καρδιά της Αθήνας, είναι αυτό του ιστορικού πολυκαταστήματος Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) που κατεβάζει οριστικά ρολά στις 31 Αυγούστου 2026 μετά από 128 και πλέον χρόνια που στεγαζόταν στο εμβληματικό κτήριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτηρίου, (πρόκειται για την εταιρεία real estate DIMAND, και την Τράπεζα Πειραιώς) να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ιδιοκτήτριες εταιρείες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν το κτήριο μέσω μικτών χρήσεων.

Πρόκειται για ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη καθώς σύμφωνα με το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στο εν λόγω κατάστημα απασχολούνταν περί τους 300 εργαζόμενους οι οποίοι θα βρεθούν στον «αέρα» όπως και οι οικογένειες τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία «βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου».

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.

Το ακίνητο που «γυρίζει σελίδα» και η ιστορία του «Λαμπρόπουλου»

Το ακίνητο όπως όλα δείχνουν γυρίζει σελίδα καθώς οι ιδιοκτήτες του, η εταιρεία real estate DIMAND, και η Τράπεζα Πειραιώς, έχουν ανακοινώσει τα σχέδιά τους για αξιοποίηση μέσω μικτών χρήσεων.

Πρόκειται για ένα πραγματικό «τέλος εποχής» καθώς το πολυκατάστημα «Λαμπρόπουλος» αποτελεί εδώ και πάνω από 100 χρόνια (η ιστορία του ξεκινά το 1898) σήμα κατατεθέν του εμπορίου της Αθήνας.

Στα τέλη, λοιπόν, του 19ου αιώνα ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος άφησε το σπίτι και την οικογένειά του στην Κοντοβάζαινα της ορεινής Αρκαδίας για την Αθήνα ώστε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία καλύτερη ζωή όπως έκαναν χιλιάδες Έλληνες από την επαρχία εκείνα τα χρόνια.

Ξεκίνησε ως πλανόδιος πωλητής στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην Αιόλου, στην περιοχή της Ομόνοιας και κατάφερε αρχικά να καλύπτει τα βασικά έξοδά του και να στέλνει τα προς το ζην στην οικογένεια του ενώ σύντομα, συγκέντρωσε ένα ποσό που του επέτρεψε να φτιάξει την πρώτη, μικρή αλλά στεγασμένη επιχείρηση.

Λίγο αργότερα τον ακολούθησε και ο αδερφός του Βασίλειος, ο οποίος τελειώνοντας το Γυμνάσιο στην Αθήνα ξεκίνησε και αυτός να εργάζεται.

Το 1906 τα δύο αδέρφια, αποφάσισαν να συνεργαστούν, ιδρύοντας μια εμπορική εταιρεία, στεγάζοντας την επιχείρησή τους σε έναν υπόγειο χώρο στη γωνία Αιόλου και Σοφοκλέους με την ονομασία «Αφοί Λαμπρόπουλοι».

Το 1913, το κατάστημα μεταφέρεται στο κτίριο της οδού Αιόλου - Σταδίου, το οποίο με τον καιρό επεκτάθηκε στα ιδιόκτητα νεοκλασικά κτήρια παραπλεύρως, επί της οδού Αιόλου και Λυκούργου.

Το 1927 το κατάστημα «Αφοί Λαμπρόπουλοι» γίνεται ανώνυμη εταιρεία και 40 χρόνια μετά ακολουθεί η είσοδος στο χρηματιστήριο Αθηνών.

Το κατάστημα όχι μόνο καταφέρνει να επιβιώσει από τον πόλεμο και την κατοχή αλλά η αίγλη του συνέχισε να μεγαλώνει.

Στις παραμονές του Πολέμου, η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του βιομηχανικού σήματος της οδοντόκρεμας «Κολυνός» και του εντομοκτόνου «Κατόλ» καθώς και των εργαστηρίων κατασκευής των προϊόντων αυτών για την Ελλάδα.

Στις δεκαετίες μετά τον Πόλεμο, ο «Λαμπρόπουλος» διανύει τη «χρυσή του περίοδο», εξελισσόμενο σε μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές των καταναλωτών στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, η γωνία της Αιόλου με τη Λυκούργου και τη Σταδίου ταυτίζεται με το κατάστημα και γίνεται σημείο συνάντησης όλων, οι οποίοι κλείνουν τα ραντεβού τους λέγοντας απλώς ένα... «στου Λαμπρόπουλου».

Σήμα κατατεθέν είναι οι βιτρίνες του, που εκείνη την εποχή αποτελούσαν και ένα «παράθυρο» στο κοινό της Αθήνας, όσον αφορά τις τάσεις της μόδας εκτός συνόρων.

Το 1992, ο «Λαμπρόπουλος» είναι το πρώτο κατάστημα που εισάγει τη λογική του «shop in shops» στην ελληνική αγορά.

Από το 2001, το κατάστημα μετονομάζεται σε Notos Galleries Λαμπρόπουλος.

