Έσκαβαν για αυτοκινητόδρομο και βρήκαν έναν αμύθητο θησαυρό

Snapshot Βρέθηκε ένας μεγάλος οικισμός της περιόδου Λα Τεν κοντά στο Χράντετς Κράλοβε, που καλύπτει περίπου 25 εκτάρια και θεωρείται από τους μεγαλύτερους κελτικούς χώρους της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο οικισμός δεν είχε οχυρώσεις και φαίνεται ότι βασιζόταν σε βιοτεχνία, εμπόριο και τελετουργικές πρακτικές αντί για στρατιωτική άμυνα.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια νομίσματα, κεχριμπάρι από τη Βαλτική, γυάλινα αντικείμενα και εργαλεία, υποδεικνύοντας εμπορικές σχέσεις μεγάλων αποστάσεων και τεχνική εξειδίκευση.

Η εξαιρετική διατήρηση των στρωμάτων κατοίκησης προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και τη χρήση του οικισμού κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Η ακριβής ταυτότητα των δημιουργών του οικισμού παραμένει αβέβαιη, με πιθανή σύνδεση στους Βοίους, ενώ ο οικισμός εγκαταλείφθηκε γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ. χωρίς ενδείξεις βίαιης κατάκτησης. Snapshot powered by AI

Χρυσά και ασημένια κελτικά νομίσματα, κεχριμπάρι από τη Βαλτική, γυάλινα αντικείμενα, θραύσματα καθρεφτών και μεταλλικά σκεύη βρέθηκαν κοντά στο Χράντετς Κράλοβε, όπου οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν έναν ασυνήθιστα μεγάλο οικισμό της περιόδου Λα Τεν κατά μήκος της διαδρομής ενός υπό κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στην Τσεχία.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας στο Χράντετς Κράλοβε, του οποίου οι αρχαιολόγοι εργάστηκαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Χράντετς Κράλοβε και την Archaia Praha. Το μουσείο χαρακτήρισε τον χώρο ως εξαιρετικό για τη Βοημία λόγω του μεγέθους του, της κατάστασης διατήρησής του και της ποικιλίας των ευρημάτων. Χρονολογείται στην περίοδο Λα Τεν, τον πολιτισμό της Εποχής του Σιδήρου που συχνά συνδέεται με τους Κέλτες.

Ο χώρος ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ερευνών για τον μελλοντικό αυτοκινητόδρομο D35. Σύμφωνα με το Czech Center Museum Houston, οι αρχαιολόγοι τον εντόπισαν για πρώτη φορά το 2023, ενώ εξέταζαν την περιοχή για το οδικό έργο, και συνέχισαν τις ανασκαφές τα επόμενα δύο χρόνια. Ο επικεφαλής αρχαιολόγος, Ματούς Χόλας, δήλωσε στην Τσεχική Τηλεόραση ότι τα πρώτα ευρήματα έδειξαν αμέσως πως η ομάδα είχε ανακαλύψει κάτι πολύ μεγάλο. Πρόσθεσε επίσης ότι ο οικισμός πιθανότατα θα παρέμενε κρυμμένος αν δεν είχαν ξεκινήσει τα έργα για τον αυτοκινητόδρομο.

Ένας χώρος 25 εκταρίων κάτω από τη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου

Ο οικισμός κάλυπτε περίπου 25 εκτάρια, δηλαδή περίπου 62 στρέμματα, κοντά στο Χράντετς Κράλοβε στη βορειοανατολική Βοημία. Αυτή η έκταση τον καθιστά πολύ μεγαλύτερο από τους περισσότερους οικισμούς της Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή, οι οποίοι, σύμφωνα με το Czech Center Museum Houston, συνήθως καταλαμβάνουν μόλις 1 έως 2 εκτάρια. Το μέγεθός του, η πυκνότητα των καταλοίπων και ο πλούτος των ευρημάτων οδήγησαν τους ειδικούς να τον χαρακτηρίσουν ως έναν από τους μεγαλύτερους κελτικούς χώρους της Κεντρικής Ευρώπης.

Το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας τοποθετεί την ακμή του οικισμού στον 2ο αιώνα π.Χ., πριν από την εμφάνιση των oppida, των μεγάλων οχυρωμένων κέντρων των Κελτών. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χώρος φαίνεται ότι απέκτησε σημασία νωρίτερα και χωρίς αμυντικά τείχη. Σύμφωνα με το μουσείο, η σημασία του μπορεί να συγκριθεί με εκείνη σημαντικών κεντρικών οικισμών της περιοχής του Μέσου Δούναβη και της νότιας Γερμανίας.

Η απουσία οχυρώσεων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ανακάλυψης. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν κατοικίες, χώρους παραγωγής και πιθανότατα ένα ή δύο ιερά, αλλά κανένα αμυντικό περίβολο. Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν αν η κοινότητα αντιμετώπισε συγκρούσεις. Δείχνουν, όμως, έναν οικισμό που διαμορφώθηκε γύρω από τη βιοτεχνική δραστηριότητα, το εμπόριο και πιθανώς τις τελετουργικές πρακτικές, παρά από στρατιωτικές ανάγκες.

Νομίσματα και κεχριμπάρι δείχνουν εμπορικές σχέσεις μεγάλων αποστάσεων

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια νομίσματα, μήτρες κοπής νομισμάτων, θραύσματα κεραμικής, θεμέλια κατοικιών, χώρους παραγωγής και πολλά μεταλλικά αντικείμενα. Το μουσείο περιγράφει τον οικισμό ως υπερτοπικό κέντρο εμπορίου και παραγωγής, συνδεδεμένο με δίκτυα μεταφορών μεγάλων αποστάσεων. Το κεχριμπάρι, τα νομίσματα από πολύτιμα μέταλλα και τα στοιχεία για την παραγωγή υψηλής ποιότητας κεραμικών ενισχύουν αυτή την εκτίμηση.

Το Czech Center Museum Houston αναφέρει επίσης νομίσματα διαφόρων μεγεθών, κοσμήματα, κεχριμπάρι, γυάλινα αντικείμενα, αγγεία, θραύσματα καθρεφτών και μεταλλικά σκεύη μεταξύ των ευρημάτων. Σύμφωνα με το ίδιο ίδρυμα, τα μικρά νομίσματα θεωρείται ότι είχαν ως πρότυπο ρωμαϊκά νομίσματα της ίδιας εποχής. Εργαλεία και κατάλοιπα εργαστηρίων υποδηλώνουν ακόμη ότι στον οικισμό ζούσαν και εργάζονταν τεχνίτες διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η κλίμακα των ευρημάτων είναι εντυπωσιακή. Το Czech Center Museum Houston ανέφερε ότι οι αρχαιολόγοι είχαν συγκεντρώσει 13.000 σακούλες με αντικείμενα, ενώ το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας έκανε αργότερα λόγο για 22.000 σακούλες ευρημάτων, συμπεριλαμβανομένων καθημερινών αντικειμένων και πλούσιων συλλογών κοσμημάτων. Οι διαφορετικοί αριθμοί φαίνεται ότι αντανακλούν διαφορετικά στάδια της ανασκαφής ή της καταγραφής. Σε κάθε περίπτωση, ο χώρος απέδωσε μια ασυνήθιστα μεγάλη αρχαιολογική συλλογή.

Το κεχριμπάρι προσδίδει στην ανακάλυψη μια ευρύτερη γεωγραφική διάσταση. Σύμφωνα με το Czech Center Museum Houston, η παρουσία κεχριμπαριού από τη Βαλτική οδήγησε τους ειδικούς να συνδέσουν τον οικισμό με την ιστορική Οδό του Κεχριμπαριού, η οποία ένωνε τη Βαλτική περιοχή με τον μεσογειακό κόσμο. Ο χώρος έχει επίσης συσχετιστεί με το δίκτυο διακίνησης πολυτελών αγαθών που βασιζόταν στο εμπόριο του κεχριμπαριού.

Η εξαιρετική διατήρηση διαφύλαξε το αρχαιολογικό αρχείο

Το Μουσείο Ανατολικής Βοημίας υπογραμμίζει ότι ο χώρος ξεχωρίζει όχι μόνο για τα ευρήματά του, αλλά και για το πόσα στοιχεία διατηρήθηκαν στη θέση τους. Οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν να μελετήσουν στρώματα κατοίκησης της περιόδου Λα Τεν που είχαν επηρεαστεί ελάχιστα από την εντατική γεωργία ή την παράνομη χρήση ανιχνευτών μετάλλων. Αυτό προσέφερε πολύ πληρέστερη εικόνα από εκείνη που θα μπορούσαν να δώσουν διάσπαρτα αντικείμενα ή λεηλατημένα μεταλλικά ευρήματα.

Το ανώτερο στρώμα του εδάφους περιείχε ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση υλικού. Σύμφωνα με το μουσείο, η αρχική επιφάνεια του οικισμού που διατηρήθηκε στο αρόσιμο έδαφος και στο υπέδαφος διατήρησε περισσότερες πληροφορίες από όσες συνήθως αναμένονται, ακόμη περισσότερες και από τις επιχώσεις βαθύτερων αρχαιολογικών δομών. Με απλά λόγια, τα ανώτερα στρώματα του εδάφους διατήρησαν λεπτομερή ίχνη του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τον οικισμό.

Αυτό έχει σημασία επειδή η ανακάλυψη δεν αποτελεί απλώς μια συλλογή εντυπωσιακών αντικειμένων. Νομίσματα, εργαλεία, κεραμικά, ίχνη κατοικιών, χώροι παραγωγής και πιθανά ιερά αποκαλύπτουν μια ζωντανή κοινότητα. Οι άνθρωποι ζούσαν εκεί, κατασκεύαζαν αγαθά, διαχειρίζονταν πολύτιμα υλικά και ίσως συγκεντρώνονταν σε χώρους με θρησκευτικό ή τελετουργικό χαρακτήρα.

Οι δημιουργοί του οικισμού παραμένουν αντικείμενο συζήτησης

Το Czech Center Museum Houston συνδέει τον χώρο με τις κελτικές ρίζες της Βοημίας και αναφέρει ότι οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερο να κατασκευάστηκε από τους Βοίους, τον κελτικό λαό που παραδοσιακά συνδέεται με την ονομασία της Βοημίας. Επικαλείται επίσης τον Τσέχο ιστορικό Φράντισεκ Παλάτσκι, ο οποίος περιέγραφε τους Βοίους ως τους πρώτους κατοίκους της Βοημίας.

Ωστόσο, αυτή η σύνδεση αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη και δεν θεωρείται οριστική. Ο Τόμας Μάνγκελ, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χράντετς Κράλοβε και ειδικός στην αρχαιολογία της Εποχής του Σιδήρου και των οικισμών, έχει μελετήσει το αρχαιολογικό υλικό της περιόδου. Οι διαθέσιμες πηγές συνδέουν παραδοσιακά τη Βοημία με τους Βοίους, αλλά αντιμετωπίζουν με προσοχή την ακριβή ταυτότητα των δημιουργών του οικισμού.

Ο οικισμός φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε γύρω στον 1ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με το Czech Center Museum Houston, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις που να παραπέμπουν σε βίαιη κατάκτηση από γειτονικούς λαούς και είναι πιθανό οικονομικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες να συνέβαλαν στην παρακμή του. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι ανασκαφές έχουν ολοκληρωθεί προς το παρόν, ενώ η καταγραφή και η ανάλυση των ευρημάτων συνεχίζονται.