Το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο: Ανακαλύφθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα (βίντεο)
Επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο, το οποίο βρέθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα, αποκαλύπτοντας μυστικά για την εξέλιξη των βακτηρίων και του κεφίρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια παράξενη λευκή ουσία διάσπαρτη στα κεφάλια και τους λαιμούς αρχαίων μουμιών στο νεκροταφείο Xiaohe, στη λεκάνη Ταρίμ της βορειοδυτικής Κίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:58 ∙ WHAT THE FACT
Αστεροειδής-γίγαντας πλησιάζει τη Γη στην κοντινότερη διέλευσή του εδώ και 400 χρόνια
10:26 ∙ WHAT THE FACT
Το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο: Ανακαλύφθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα (βίντεο)
22:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ