Το αρχαιότερο τυρί στον κόσμο: Ανακαλύφθηκε πάνω σε μούμιες στην Κίνα (βίντεο)

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια παράξενη λευκή ουσία διάσπαρτη στα κεφάλια και τους λαιμούς αρχαίων μουμιών στο νεκροταφείο Xiaohe, στη λεκάνη Ταρίμ της βορειοδυτικής Κίνας.

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