Nτους επί πληρωμή στις παραλίες: Ένα ευρώ για πέντε λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις
Πιλοτικό πρόγραμμα σε παραλία της Ανδαλουσίας προβλέπει «έξυπνα» ντους με χρέωση έως 1 ευρώ ανά χρήση! Η πρωτοβουλία άνοιξε συζήτηση για τη διαχείριση του νερού και τον τουρισμό
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Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων «έξυπνων» ντους σε παραλία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
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