Nτους επί πληρωμή στις παραλίες: Ένα ευρώ για πέντε λεπτά νερού και έντονες αντιδράσεις

Έντονες συζητήσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η εγκατάσταση των πρώτων «έξυπνων» ντους σε παραλία της Ανδαλουσίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού της σπατάλης νερού και καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

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