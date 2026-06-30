Πέθανε ο «Χασάπης του Μοντραγκόν»: Είχε καταδικαστεί σε 615 χρόνια κάθειρξης για 17 δολοφονίες

Ο Ισπανός Jesús María Zabarte, γνωστός ως «ο χασάπης του Μοντραγκόν», πέθανε σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της ψηφιακής εφημερίδας Naiz.

Το μέλος της ETA είχε καταδικαστεί συνολικά σε 615 χρόνια κάθειρξης για τη συμμετοχή του σε 20 τρομοκρατικές επιθέσεις και 17 δολοφονίες. Αποφυλακίστηκε το 2013, έπειτα από την εφαρμογή της λεγόμενης «Δογματικής Parot».

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